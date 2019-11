Fonte : tg24.sky

(Di venerdì 8 novembre 2019) Il presidente del Consiglio Giuseppesi è recato a, davanti ai cancelli dell'Ex, nel giorno dello sciopero di 24 ore: ad attenderlo, una folla composta da molti cittadini,e rappresentanti di comitati e associazioni. All'ingresso si è creata una certa ressa ed è nato un botta e risposta con alcuni cittadini che chiedevano al premier di chiudere l'impianto. "Dovete conoscere la situazione", ha detto uno dei presenti. "Sono qui per questo", ha replicato il premier. "Non ho la soluzione in tasca. Vedremo nei prossimi giorni", ha poi spiegato. "Serve una delegazione dinon sindacalizzati", ha suggerito un lavoratore. "Quest’area va decontaminata, va smantellata, dobbiamo bonificarla -, ha aggiunto un altro - se dite che noi reggiamo il Pil nazionale, vuol dire che siamo bravi come lavoratori. Noi ci ...

TeresaBellanova : Io per 4 anni sono stata a #Taranto ogni settimana. Non si prendevano gli applausi, ma ci ho messo la faccia. Altri… - SkyTG24 : Taranto, faccia a faccia tra Conte e operai dell’ex Ilva. VIDEO - AndreaM_Zerbini : RT @enzoben43: A Taranto non vogliono l’ILVA,ma pretendono che lo Stato si faccia carico del problema occupazionale che deriverebbe dalla c… -