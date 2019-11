Sergio Mattarella | «La scorta a Liliana Segre segno dell' intolleranza di questo periodo»

Sergio Mattarella - bomba Ilva sul governo. Retroscena : ultimatum al premier - o si risolve o si vota : Prima a Montecitorio, poi a Palazzo Madama. È nelle due informative che il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, rende in Parlamento «sulla situazione dell' azienda Ilva di Taranto» che il governo certifica la propria impotenza di fronte all' annuncio di fuga di ArcelorMittal. Il mi

Insulti e minacce a Sergio Mattarella - nove “odiatori” verso il processo a Palermo : La Procura di Palermo ha chiuso l’indagine e si appresta chiedere il rinvio a giudizio di nove persone che, nel 2018, sui social, insultarono e minacciarono il Capo dello Stato Sergio Mattarella. Gli “haters”, accusati di attentato alla libertà, offesa all’onore e al prestigio del Presidente della Repubblica e istigazione a delinquere rischiano fino a 15 anni di carcere. Gli scritti minacciosi e offensivi riempirono i social ...

Sergio Mattarella - retroscena Dagospia : "Se il Pd perde in Emilia Romgna - Zingaretti lascia e si vota" : Dagospia prova a prevedere il futuro politico e guarda avanti a gennaio 2020. Più precisamente al giorno dopo il 26 gennaio, la data delle elezioni regionali in Emilia Romagna. Ma che succede se il centrosinistra (col M5s) dovesse perdere la storica regione rossa? Si fa presto a dire, come fanno ogg

Sergio Mattarella - la svolta verso Matteo Salvini : niente più referendum solo elezioni : L'ipotesi che il governo cada è talmente reale che lo stesso Sergio Mattarella mette le mani avanti: "Formule politiche ulteriori non sono ammesse". D'altronde la sconfitta in Umbria, nonostante Giuseppe Conte le tenti tutte per minimizzare, è stato lo specchio di un'Italia stanca della sinistra. E

Vittorio Feltri a Sergio Mattarella : "Sciogliere le Camere e urne. Conte e Zingaretti senza dignità" : Bisogna saper perdere. E nessuno è più bravo di Conte e Zingaretti nell'arte dell' insuccesso. Entrambi meritano un premio, quello di essere spediti a casa con la preghiera di trascurare la politica così come gli elettori trascurano loro, preferendo dare il voto a chiunque altro. È vero che una cons

Sergio Mattarella - il retroscena : no a un nuovo esecutivo - in caso di crisi si torna al voto : Il Quirinale è in allarme dopo la legnata sonora che ha preso l'alleanza di governo alle elezioni regionali in Umbria. Il presidente Sergio Mattarella punzecchiato da Matteo Salvini e da Giorgia Meloni che premono per tornare al voto non può sfiduciare il Parlamento finché, come recita la costituzio

Matteo Salvini a Porta a porta : "Sergio Mattarella voleva governo coeso - invece questo..." : Il leader della Lega, Matteo Salvini, si gode il trionfo delle regionali in Umbria, e ospite lunedì sera da Bruno Vespa a porta a porta, si toglie qualche sassolino dalle scarpe e attacca la maggioranza di governo chiamando in causa anche un presunto malessere del presidente Mattarella, sulla tenuto

Un fisco "equo" e "semplice" per le imprese. L'auspicio di Sergio Mattarella : Un fisco “equo” e “semplice” per le imprese. Questo l’auspicio nel messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al presidente della Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Daniele Vaccarino.“Le istituzioni, insieme alle parti sociali, debbono accompagnare” il percorso di innovazione e digitalizzazione delle piccole imprese “con una strategia ...

Piccole e medie imprese - Sergio Mattarella : “Istituzioni assicurino il loro sviluppo e la loro innovazione con fisco equo e regole semplici” : Il percorso di innovazione e digitalizzazione delle Piccole imprese deve essere accompagnato attraverso una “strategia complessiva” in grado di “assicurare” un ambiente “che favorisca l’imprenditorialità” e “lo sviluppo sostenibile, incluse regole semplici, amministrazioni efficienti ed una fiscalità equa”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato alla ...

Matteo Salvini : "Mi chiedo quanto durerà silenzio di Sergio Mattarella" : Matteo Salvini passa all'attacco di Sergio Mattarella che da troppo tempo tace sulla situazione politica italiana: "Fra servizi segreti, occupazione di potere, crisi di governo e nuovi partiti che nascono e muoiono, gli italiani stanno assistendo a scene di una volgarità senza precedenti. Mi domando

Donald Trump riceve Sergio Mattarella : "Rapporti con l'Italia mai così buoni". C'entra Giuseppe Conte? : Faccia a faccia nello studio ovale tra Sergio Mattarella e Donald Trump. Un incontro che vede al centro il tema dei dazi e l'emergenza in Siria. L'accoglienza riservata dal presidente degli Stati Uniti al presidente della Repubblica è stata definita come calorosa. Trump ha subito affermato: "I rappo

Sergio Mattarella - la mossa sui Servizi segreti : chi è l'uomo con cui commissaria Giuseppe Conte : Sergio Mattarella sta prendendo le contromisure sul caso Giuseppe Conte e Servizi segreti. "Per arginare la sua intraprendenza in questa materia così incandescente, al Quirinale stanno pensando - in gran segreto, tanto per restare in tema - di istituire la figura del Consigliere per la sicurezza naz

Sergio Mattarella : "La sicurezza sul lavoro è una priorità sociale" : “La sicurezza di chi lavora è una priorità sociale ed è uno dei fattori più rilevanti per la qualità della nostra convivenza. Non possiamo accettare passivamente le tragedie che continuiamo ad avere di fronte. Le istituzioni e la comunità nel suo insieme devono saper reagire con determinazione e responsabilità”. È questo il messaggio del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ...

Giuseppe Conte e i servizi segreti - Sergio Mattarella prende le distanze in vista del viaggio negli Usa : Giuseppe Conte non sta vivendo un momento di tranquillità. Il caso dei servizi segreti agita Palazzo Chigi e il premier si sente accerchiato. In questo scenario il Quirinale non vuole essere tirato in ballo, non intende dare alcuna "copertura istituzionale". Peraltro Sergio Mattarella volerà negli S