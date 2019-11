Meteorfall | Krumit' s Tale è un nuovo deckbuilding roguelike

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 8 novembre 2019)'sè un interessantea tema fantasy attualmente disponibile in early access. Il gioco consente di esplorare vari dungeon composti da delle aree in 3x3 (caselle), ogni casella potrà contenere un mostro (che bisognerà uccidere) o un pezzo di equipaggiamento che andrà acquistato prima di poterlo usare.Il giocatore potrà ottenere pezzi d'oro uccidendo i mostri o scartando un pezzo di equipaggiamento, questo vuol dire che bisognerà pianificare attentamente le proprie mosse, al fine di non esaurire l'energia, l'oro o spazio nell'inventario. La build attuale prevede due personaggi, ognuno con un'abilità speciale (ad esempio quella di ottenere armatura ogni volta si acquisterà equipaggiamento).Gli sviluppatori di Slothwerks hanno dichiarato che il gioco passerà i prossimi 6-12 mesi in early access, sono previsti nuovi personaggi e l'aggiunta di ...

