Martina Smeraldi | “A uno che faceva sesso anale con me si è rotto il pisello durante una

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 novembre 2019) “Abbiamo girato questa mega gang bang con 67 persone, con la regia di Rocco (Siffredi, ndr). Io sarò stata in due giorni con trenta uomini. Non tutti riuscivano ad eccitarsi, altri sono venuti subito. A un certo punto a uno checon me si èilmentre era dentro, dietro“. A rivelarlo, ai microfoni de La Zanzara, è, pornoattrice 19enne tra le più note in Italia, ingaggiata da Rocco Siffredi per il suo ultimo film, “contro Malena”, le cui riprese si sono tenute sabato scorso all’interno di un noto locale di Bologna. Proprio sul set è avvenuto l’incidente raccontato, nei minimi dettagli dalla: “Io non mi sono accorta di nulla, mi sono girata e ho solo visto una grande chiazza di sangue sul lenzuolo. Tutti pensavano che si trattasse della rottura del filetto, poi si è scoperto che il ragazzo ...

