(Di venerdì 8 novembre 2019) Lescattate con l'iPhone 11 Pro Max sono le migliori del momento? Il melafonino di punta di questo 2019 riesce a fare di meglioai principali concorrenti Android? I fan boy Apple potranno non essere contenti ma gli esperti di DxOMark hanno stabilito che l'ultimo melafonino non è affatto migliore di almeno due concorrenti dei brand. La più recente classifica presente sul sito degli esperti digrafia DxOMark vede proprio l'iPhone 11 Pro in terza posizionetra i migliori smartphone sul mercato per scatti. Il device Apple viene distaccato e non poco dalMate 30 Pro e dal nuovissimoMi Note 10. Il punteggio complessivo del prodotto di punta di Cupertino è pari a 117 punti, mentre quello dei rivali di 121. Ricordiamo quali sono le specifiche tecniche che caratterizzano il compartocamera dell'iPhone 11 Pro. I sensori sono ...

wordweb81 : Mangia la polvere l'#iPhone11ProMax rispetto a Huawei e Xiaomi: foto non così perfette - OptiMagazine : Mangia la polvere l'iPhone 11 Pro Max rispetto a Huawei e Xiaomi: foto non così perfette