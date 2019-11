Giulia De Lellis sono scioccata per il successo del libro

Giulia De Lellis e il record del libro : «Scioccata. Farò involontariamente male a qualcuno» : Giulia De Lellis festeggia il record di vendite del suo libro, “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza”, con oltre centomila copie. Un successo inaspettato per l’influencer, che ha voluto condividere il traguardo raggiunto con i suoi follower. Le De Lellis si è detta scioccata e ha preparato i fan prima di dare la notizia: “So che Farò del male a qualcuno – ha spiegato nelle stories – involontariamente e come sempre, so ...

Giulia de Lellis criticata su Instagram. «Basta Photoshop - sei alta un metro e 50!» : Giulia De Lellis vuole nascondere la sua vera altezza? Secondo molti utenti, la nota influencer pubblica foto su Instagram adeguatamente modificate per non farla sembrare troppo bassa. In particolare, uno degli ultimi scatti che la ritrae in un delizioso completino intimo ha suscitato dubbi e perplessità perché sembra più alta di quanto in realtà non sia. “alta un metro e 50 però nelle foto si fotoshoppa 1,80” osserva velenosamente una utente. ...

Giulia De Lellis ora pensa al matrimonio e ai figli? - : Roberta Damiata In una lunga intervista, Giulia De Lellis racconta il suo periodo più buio e la sua rinascita grazie ad Andrea Iannone e per il futuro anticipa i fiori d'arancio In una lunga intervista al settimanale “Diva e Donna”, Giulia De Lellis ha ricordato il lungo periodo che ha poi raccontato nel suo libro. Ma ha fatto chiarezza su molti particolari e soprattutto sul suo stato d’animo. Un lungo periodo che l’ha vista ...

Giulia De Lellis da record : il libro Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza ha superato 100 mila copie vendute : Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza, il primo libro di Giulia De Lellis, a distanza di un mese dall'uscita, è diventato un vero fenomeno editoriale che ha appassionato e infiammato l’opinione pubblica italiana. La prima fatica letteraria della giovane influencer, rimasto primo in classifica per quattro settimane consecutive, ha superato la soglia di 100 mila copie vendute. ...

Giulia De Lellis su Instagram : Sto soffrendo : Appena un mese fa Giulia De Lellis aveva spiazzato tutti i suoi fan annunciando una pausa dai social e dal lavoro. Insomma, dopo il successo del suo libro, l’ex corteggiatrice di Uomini & Donne e oggi influencer da 4 milioni di follower ha voluto staccare la spina per un po'. Tuttavia, a dirla tutta, Giulia non ha mai staccato del tutto e non ha perso occasione di poter restare in contatto con i suoi followers. Seppur non come è solita fare, ...

Valentina Dallari contro Giulia De Lellis dopo le dichiarazioni sulle donne curvy : Valentina Dallari critica Giulia De Lellis dopo alcune dichiarazioni sulle donne curvy. In questi giorni le Iene hanno riproposto un’intervista dell’influencer in cui ha rilasciato alcune risposte che hanno fatto molto discutere. “Preferisco la donna magra – ha detto Giulia -. Io, però, non ho insultato le donne grasse. Se le donne si sentono bene avendo del grasso addosso, io le rispetto assolutamente!”. Queste ...

