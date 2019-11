Conte ci mette la faccia

Renzi mette in dubbio Conte : «Ma a chi importa il suo destino? Io evito autogol...» : L’ex premier replica alle accuse di Pd e Movimento 5 Stelle («Basta giochini, o si voti»): «Sì, ero in Arabia Saudita, e non è un segreto»

M5s contro i ‘retroscena da Prima Repubblica’ : ‘Non c’è futuro per questa legislatura se si mette in discussione Conte come premier’ : Mentre il Pd difende la tassa sulla plastica in manovra dagli attacchi di Matteo Renzi, i 5 stelle se la prendono con l’ex premier che, intervistato dal Messaggero, ha lasciato intendere che la figura di Giuseppe Conte non è imprescindibile per far andare avanti la legislatura. “Lo vogliamo dire chiaramente”, si legge sulla pagina Facebook del Movimento 5 stelle, “non esiste futuro per questa legislatura se qualcuno prova ...

Alessandro Sallusti a DiMartedì : "Inchiesta del Financial Times? No - perché Giuseppe Conte si deve dimettere" : Alessandro Sallusti, in diretta da Giovanni Floris a DiMartedì, su La7, attacca il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il quale, secondo il direttore de Il Giornale, "deve dimettersi perché incapace, non per l'inchiesta del Financial Times" sulla consulenza legale di Conte, della quale peraltro

Giorgia Meloni a Stasera Italia : "Giuseppe Conte? Persona senza dignità - venti minuti per dimettersi" : Cannonate su cannonate, quelle sganciate da Giorgia Meloni contro Giuseppe Conte nel giorno successivo al disastro in Umbria di M5s e Pd. E la leader di Fratelli d'Italia passa all'attacco anche a Stasera Italia, il programma di Rete 4 di Barbara Palombelli di cui era ospite. "Qualunque Persona dota

Istituto Cattaneo - l'analisi dopo l'Umbria : "È il declino elettorale del M5s". Si mette male per Conte : I risultati in Umbria, secondo l'Istituto Cattaneo, sono lo specchio di "un rafforzamento netto e senza precedenti delle componenti più radicali e sovraniste dello schieramento di centrodestra, che hanno messo la Lega di Salvini in una situazione di oggettivo comando". A pagarne le spese più alte è

Elezioni Umbria - Meloni : “Molti moderati ed ex di sinistra ci sostengono. Conte? Scandalose sue parole. Se fossi al governo - mi dimetterei” : “Elezioni Umbria? Trovo scandaloso che Conte si permetta di dire che ‘valgono il 2% della popolazione’. Ma chi? Loro? Hanno fatto il governo con 60mila persone che hanno votato sulla piattaforma Rousseau. E dobbiamo pure vedere se sono vere. Quelle vanno bene e 700mila umbri che votano no? Ma di cosa stiamo parlando? E’ chiaramente un racconto che viene manipolato sulla base dell’interesse di questa gente che è ...

Salvini : "Se le accuse di FT sono vere - Conte si deve dimettere in tre minuti" : Matteo Salvini celebra la vittoria della Lega alle elezioni regionali in Umbria e non perde l’occasione per attaccare l’esecutivo giallo-rosso. In conferenza stampa a Perugia, l’ex ministro dell’Interno attacca in particolare Giuseppe Conte: “Se quello che scrive il Financial Times fosse solo parzialmente vero, in qualsiasi Paese ci sarebbero le dimissioni tre minuti dopo”. Salvini si riferisce alla ...

Elezioni Umbria - Salvini guarda già a Roma : “Governo non rappresenta il popolo - ora il voto”. Meloni : “Fossi Conte mi dimetterei” : Hanno votato poco più di 450mila persone, ma per il centrodestra le Elezioni in Umbria sono già un’opportunità per l’assalto al governo. Così era stato in campagna elettorale, così accade anche il giorno dopo le urne che d’altronde hanno consegnato alla Lega e alla sua candidata Donatella Tesei una vittoria schiacciante, con uno scarto di 20 punti percentuali rispetto al risultato raggiunto dall’alleanza M5s-Pd. ...

Il Financial Times mette Conte nel mirino : è collegato a un fondo di investimento indagato dal Vaticano : Un fondo di investimento sostenuto dal Vaticano è al centro di un’indagine per corruzione e al fondo sarebbe collegato Giuseppe Conte, che prestò consulenza legale prima di essere nominato premier. Lo rivela il Financial Times, secondo il quale il collegamento con Conte, rivelato in documenti visionati dal FT, “probabilmente farà scattare le indagini della Segretariato di Stato del Vaticano, che è oggetto ...