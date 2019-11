Fonte : eurogamer

(Di venerdì 8 novembre 2019) Per festeggiare l'N7 Day, BioWare ha deciso di pubblicareart relativiserie. Secondo quanto dichiarato dal general manager della compagnia Casey Hudson, tali bozzetti sarebberonondirealtà."Abbiamo tanteriguardo alle cose che vogliamo fare in, cicosì tantiart che non hannovisto la, edtante storie da raccontare." - ha dichiarato Hudson su Twitter.In occasione dell'N7 Day, BioWare ha rilasciato nuovi congtenuti cosmetici a temaper Anthem. tali contenuti nongratuiti e potranno essere vostri per 850 frammenti (8 dollari) o 61.000 unità della valuta del gioco. Nel negozio del gioco è stata inserita l'emote Shepard Shuffle.Leggi altro...

Eurogamer_it : Alcuni concept art di Mass Effect mostrano idee che non sono ancora venute alla luce - lautomobile_ACI : .@Kia_Motors presenta la #Futuron #Concept, elettrico con architettura #SUV e trazione integrale e alcuni elementi… - moondongmin_ : +ed amati. All'inizio del mv Bin sprofonda mentre alla fine torna a galla proprio come ad indicare una rinascita 9… -