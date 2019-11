Ultime Notizie Roma del 07-11-2019 ore 10 | 10

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 7 novembre 2019)dailynews radiogiornale informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio in apertura il vertice A Palazzo Chigi di ieri sera tra il Governo e darsela romital al termine del quale ha parlato il premier Giuseppe Conte abbiamo invitato mittal a prendersi un paio di giorni per darti una risposta nessuna nostra proposta è stata accettata come primo punto posto il tema dello Scudo penale l’ho offerto ma mi è stato rifiutato e sono anche tornato a insistere nessuna nostra richiesta è stata accettata questo paese non si lascia prendere in giro ha detto il Presidente del Consiglio scatta quest’oggi l’obbligo di montare sulle auto i dispositivi di allarme per i seggiolini cosiddetti sistemi anti abbandono per chi trasporta minori di 4 anni per agevolare l’acquisto dei dispositivi nel decreto fiscale è stato istituito un fondo per un incentivo di €30 ...

