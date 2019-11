“Ora sei una stella luminosa” Rebecca Spera | la sua vita spezzata a soli 20 anni

Donatella Tesei : “Ora a lavoro per l’Umbria. Ricorderò a governo gli impegni” : Ripartire dalla sanità. "Al primo posto nella sanità deve tornare il merito e la qualità dei servizi". Da qui comincerà il suo lavoro, Donatella Tesei, neo governatrice dell'Umbria, che, come promesso, lascerà il suo seggio a Palazzo Madama come senatrice della Lega e presidente della commissione Difesa, per guidare la Regione che l'ha scelta con il 57,5% dei consensi. Sulla sanità, come sugli altri fronti, spiega "non è più tempo di ...