LIVE Sinner-Humbert 3-4 4-3 2-4 2-4 | NextGen Finals 2019 in DIRETTA | il francese domina

(Di giovedì 7 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINE QUARTO SET 2-4 GAME SET AND MATCH! Vola via il rovescio di: vittoria meritatissima di. 40-40 FUORI DI POCO IL DIRITTO DI! Che difesa disulle accelerazioni angolate del. 40-30 MATCH POINT! Brutto errore di diritto di. 30-30 Seconda in kick su cui non ci arriva bene. 15-30 Prima radente del. 0-30 Grande risposta ancora dell’italiano: si infiamma l’Allianz Cloud. 0-15 Si carica! Ottima risposta di rovescio fuori campo. 2-3 Dopo il cambio campo,servirà per il match. 40-30 Cambio di ritmo con la smorzata diche vuole prolungare il match. 30-30 In trance agonistica: altro diritto a tutto braccio. 30-15 Risale l’italiano con il servizio. 0-15 Stecca con il dirittoormai scoraggiato. 1-3conferma il ...

