Fonte : oasport

(Di giovedì 7 novembre 2019) Ad Antalya è andato in scena ildelAirlines, torneo divalido per lo European Tour. L’austriaco Matthiase l’inglese Tomsi trovano inalla classifica con un buonda 65 colpi (7 sotto il par) e precedono di una sola lunghezza il terzetto composto dallo svedese Alex Noren, dal belga Thomas Pieters dallo statunitense David Lipsky. Buona prestazione di Edoardo Molinardi (-4), l’azzurro occupa la dodicesima posizione e ha le carte in regola per risalire la classifica proprio come Andrea Pavan che si è reso protagonista di una prova in fotocopia (68 colpi). Nino Bertasio è invece 28esimo (-2) mentreha deluso ancora una volta, il piemontese sta faticando tantissimo in questa stagione ed è in apneaunin 71 colpi (37esimo, 1 sotto il par: birdie alla 4 e alla 15, bogey alla 13). Guido ...

OA_Sport : Golf, Turkish Open 2019: Schwab e Lewis in testa dopo il primo giro, Francesco Molinari fatica - GolfToday_it : Turkish Airlines Open: in Turchia buon inizio di Edo Molinari e Pavan entrambi al 12° posto - sportface2016 : #TurkishAirlinesOpen | Edoardo #Molinari e #Pavan al 12° posto dopo il primo giro -