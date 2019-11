Caterina Balivo | non toccate Elisabetta Gregoraci | l’intervento in diretta

Natalia Titova racconta il suo dramma da Caterina Balivo - ho una malattia e andrà sempre peggio : Natalia Titova bellissima e bravissima ballerina prima di “Ballando con le stelle” e poi insegnante ad “Amici” di Maria De Filippi è stata ospite di Caterina Balivo nel suo programma “Vieni da me” e ha parlato di tanti aspetti privati della sua vita e ha svelato un dramma che vive di cui nessuno era a conoscenza. Natalia Titova ha detto così a Caterina Balivo: «Sono nata con un’osteomielite, un problema al ginocchio. I miei genitori mi ...

Caterina Balivo - Natalia Titova si confessa a Vieni da Me : Il pubblico italiano ha imparato a conoscerla ammirandola mentre volteggiava e incantava tutti sul palco di Ballando con le Stelle. Eppure, dietro alla grande passione e al grande talento di Natalia Titova per la danza, si è nascosto finora un segreto. A svelarlo, è stata la stessa ballerina russa che in una lunga ed emozionante intervista a Caterina Balivo nel salotto di Vieni da Me ha raccontato tanto di sé e della sua vita, partendo da una ...

Vieni da me Vanessa Gravina rimprovera Caterina Balivo : L’attrice Vanessa Gravina è stata ospite da Caterina Balivo che in questo periodo è in tv con il “Paradiso delle Signore” e ha raccontato dall’infanzia fino ad oggi. Ha raccontato degli esordi da bambina come fotomodella ed è proprio a quel punto che si è verificato un malinteso con Caterina Balivo. Dopo gli esordi da fotomodella, Vanessa Gravina bambina esordisce nella recitazione. L’attrice racconta che da piccola non amava posare per le foto, ...

Vieni da me - Caterina Balivo svela il suo dramma intimo : "Mi sono sentita incompresa" : La conduttrice di Vieni da me Caterina Balivo si è raccontata in una lunga intervista al settimanale F. “Ho sofferto tutte le volte che non mi sono sentita compresa…”, ha detto la bella showgirl di Aversa quando si è parlato di lavoro e carriera. Caterina ha svelato di commuoversi spesso e volentier

Caterina Balivo prima di Vieni da me : “Non mi sono sentita compresa” : Vieni da me, Caterina Balivo confessa: “Ho sofferto perchè non mi sono sentita compresa” Caterina Balivo si è raccontata in una lunga intervista al settimanale F. Ovviamente la donna ha parlato della sua famiglia, della sua vita in generale e del suo successo nel lavoro. Ad un certo punto il giornalista del magazine ha chiesto alla Balivo se in passato è stata ferita nei sentimenti. E la conduttrice di Vieni da me ha risposto con ...

Caterina Balivo compie quasi il miracolo con Vanessa Gravina a Vieni da Me : Caterina Balivo compie quasi il miracolo con Vanessa Gravina, ospite a Vieni da Me il 5 novembre. Per soli due punti di share, il suo show (12,8% di share) non batte Il Paradiso delle Signore (14,2%), la fiction di cui l’attrice è una delle protagoniste. La Gravina racconta alla Balivo l’aspetto privato della sua vita, in particolare del marito Domenico Pimpinella: “Sono sposata con un uomo meraviglioso. Lui è stupendo, mi ...

Kledi Kadiu a Vieni da me - la moglie choc : «La mattina fa degli strani rumori…». Caterina Balivo imbarazzata : Kledi Kadiu a Vieni da me, la moglie choc: «La mattina fa degli strani rumori…». Caterina Balivo imbarazzata. Oggi, il ballerino albanese, diventato famoso con Maria De Filippi, è stato ospite nel salotto di Rai1 insieme alla moglie Charlotte Lazzari. Durante l’intervista, però, è accaduto qualcosa di bizzarro. La coppia deve rispondere alle domande al buio. E tra i quesiti appare: «Cosa non sopporti del partner?». La risposta di ...

“Lo sento appena si sveglia”. Kledi Kadiu - la moglie Charlotte lo inguaia in tv. L’imbarazzo di Caterina Balivo : Belli e simpatici da morire Kledi Kadiu e Charlotte Lazzari. I due hanno parlato a Vieni da me anche del rapporto con la figlia Léa. “Io ho sangue freddo con lei, lui è molto apprensivo”, dice la moglie del ballerino. E lui ammette: “Mi prende l’agitazione, anche in asilo. So che ci sono cose che possono capitare, ma non pensavo di essere così apprensivo”. Quando Caterina Balivo chiede loro chi balla meglio, lei fa il nome del marito, lui invece ...

I figli di Caterina Balivo non vogliono che esca : Tutto questo per due ore tra amiche e vino : Caterina Balivo, svestiti i panni della conduttrice del programma "Vieni da Me", è una moglie e una mamma come tante altre. E come tutte le donne con figli cerca di ritagliarsi del tempo per se stessa. A volte senza successo, a volte raggiungendo compromessi. A confessarlo è stata lei stessa attraverso i social network. La popolare presentatrice del pomeriggio di Rai Uno ha infatti svelato cosa succede quando decide di trascorrere una serata ...

Caterina Balivo - Debora Caprioglio si confessa sul marito a Vieni da Me : Debora Caprioglio, ospite oggi durante la puntata di Vieni da Me, ha rivelato ufficialmente che, dopo più di dieci anni di relazione, il suo matrimonio con il regista Angelo Maresca è giunto al capolinea. L’attrice ha dichiarato che la conclusione del rapporto risale a diverso tempo fa. Ha infatti sottolineato che non stanno più asssieme da quasi un anno e che hanno scelto di prendersi del tempo per capire se “era un momento, una crisi o un ...

Il mio matrimonio è finito : Debora Caprioglio gela Caterina Balivo : Debora Caprioglio è stata ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me, dove si è raccontata alla padrona di casa, facendo delle dichiarazioni inaspettate sulla sua vita privata. Da 10 anni l'attrice era sposata con il regista Angelo Maresca ma pare che la loro relazione sia giunta al capolinea qualche tempo fa. Debora Caprioglio ne ha parlato con tranquillità, pur non nascondendo una certa emozione nel parlare di quella che è stata una bella e lunga ...

Vieni da me - Debora Caprioglio sconvolge in diretta Caterina Balivo : "Il mio matrimonio è finito" : L'attrice Debora Caprioglio protagonista delle “Domande al buio” di Vieni da me su Rai 1 confessa per la prima volta a Caterina Balivo che non sta più insieme al marito Angelo Maresca da circa un anno. “Ho sposato mio marito che avevo 40 anni e sono molto felice di averlo fatto, perché sono stati

Caterina Balivo spiazzata da Debora Caprioglio : “Ho temuto di morire” : Vieni da me, Debora Caprioglio fa una dichiarazione spiazzante a Caterina Balivo Debora Caprioglio è stata oggi ospite a Vieni da me nella rubrica “Domande al buio”. L’attrice, ripercorrendo la sua carriera, ha raccontato anche un fatto inedito che ha spiazzato tutti. Debora, infatti, rispondendo a una domanda del led, ha detto che un giorno, quando era in volo, ci fu una violenta e terribile turbolenza e pensava che sarebbe ...

Vieni da me - Caterina Balivo sugli ascolti : “Non me li ricordo” : Caterina Balivo parla degli ascolti dei suoi programmi a Vieni da me: “Non ricordo quando perdo” Ospite di Vieni da me di oggi è stato il campione Stefano Tacconi, che ha parlato della sua carriera calcistica e in televisione, della sua famiglia e dei suoi prossimi impegni. L’ex calciatore, qualche anno fa, era stato già ospite di Caterina Balivo nella trasmissione Dimmi la verità. In quella puntata l’uomo cantò la ...