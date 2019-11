Anastasia non va ai funerali di Sacchi e scrive al padre | Perché ho scelto di non

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 7 novembre 2019) Abbracci, fiori e lacrime per l’addio a Luca, il ragazzo ucciso a Roma nelle scorse settimane con un colpo di pistola alla testa. Tanti i presenti, ma non la fidanzatache, come riporta Il Messaggero, avrebbe scritto ai genitori del ragazzo:“Ho appreso dai giornali la notizia deie ci avevo pensato molto ma con tutto il clamore mediatico che si è creato intorno a questa tragedia, ho valutato di non venire”. Poche parole che sembrano quasi essere state suggerite se non, addirittura, dettate. Il signor Alfonso, a sua volta, ha risposto chiedendo a questa ragazza, che considerava una “seconda figlia”, il motivo per cui non si è fatta più sentire né vedere: “Perché sei scomparsa?”, manon ha più scritto.Grande commozione nel pomeriggio nella chiesa del Santissimo Nome di ...

HuffPostItalia : Folla per i funerali di Luca Sacchi. La fidanzata Anastasia non c'è e manda sms ai genitori - franbellino : Luca Sacchi, ai funerali Anastasia non c'è. Il messaggio al papà del fidanzato: «Vivo l'inferno» - Il Messaggero - robdeangeliss : NON SI PUÒ MORIRE COSÌ----Luca, ai funerali Anastasia non c'è -