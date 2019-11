Una moglie dell’ex capo dell’ISIS Abu Bakr al Baghdadi è stata arrestata dalle autorità

Massimo Boldi : "Dopo la morte di mia moglie - la notte si accendeva Una luce in camera. Ora non c'è più" : “I primi due anni dopo la sua morte avevo una luce in camera che nella notte cominciava ad accendersi. Potrebbe essere stata una presenza. Sono convinto che oggi si sia allontanata”. Era il 2004 quando, a causa di una malattia, moriva la moglie di Massimo Boldi, Marisa. In un’intervista a Domenica In, l’attore torna a parlare di lei e del periodo seguito alla sua scomparsa. “Dopo la morte della povera ...

Domenica In - Massimo Boldi si commuove ricordando la moglie : “Dopo la sua morte nella notte si accendeva Una luce nella mia camera” : Momenti di commozione a Domenica In quando Massimo Boldi, ospite in studio, ha ricordato la moglie Marisa Selo, scomparsa nel 2004 dopo una battaglia lunga 10 anni contro una malattia che l’aveva colpita. L’attore l’ha ricordata con affetto e ha raccontato un aneddoto su un fatto strano che gli capitava tempo fa, subito dopo il lutto: “I primi due anni dopo la sua morte avevo una luce in camera che nella notte cominciava ...

Vicenza - trova la moglie con l’idraulico e gli punta Una pistola alla testa : lui scappa in mutande e lo denuncia : La storia ha i contorni del romanzo rosa stipato di cliché: lui, lei e l’idraulico. Eppure è accaduto davvero nel vicentino dove un 52enne di Valdagno ha trovato la moglie in compagnia dell’idraulico, e non stavano esattamente prendendo un tè. A raccontare la piccante vicenda il Giornale di Vicenza, così come il risvolto: il tradito, oramai separato, ha dovuto svolgere lavori di pubblica utilità perché denunciato dall’amante ...

Vicenza - trova la moglie con l’idraulico e gli punta Una pistola alla testa : lui lo denuncia : Temeva che la moglie avesse l’amante e si era nascosto nella loro casa nella provincia di Vicenza per aspettare la coppia clandestina. Quando lei era arrivata con l’idraulico aveva atteso che fossero in camera per poi puntare una pistola alla testa del’uomo, costretto a uscire di casa in mutande. La vicenda è finita davanti ai giudici.Continua a leggere

Porta in tribUnale le foto osè della moglie chiedendo la separazione. Denunciato : Per certificare il disordine dell'abitazione coniugale, un marito che voleva separarsi ha depositato in tribunale a Chieti foto osè della moglie in cui si intravvedeva anche il caos che regnava nella casa. Quando l'avvocato della donna ha visto le immagini ha subito informato la sua cliente e sporto denuncia contro il coniuge, per violazione della nuova norma sul 'revenge porn': il nuovo articolo 612 ter del codice penale vieta qualsiasi ...

Ben Affleck ancora ubriaco e barcollante a Una festa di Halloween : “È successo - è stato un errore”. Con lui c’è l’ex moglie : “E’ successo, è stato un errore ma non ho intenzione di andare fuori strada“. Così Ben Affleck ha commentato la ricaduta nell’alcolismo che ha avuto qualche giorno fa, quando è stato immortalato dal sito Tmz ubriaco e barcollante a una festa di Halloween a Los Angeles, dopo un anno di sobrietà. Nelle foto di Tmz, il divo indossa una maschera, cammina barcollando e usa un’auto parcheggiata in strada come sostegno, prima di ...

Il segreto - spoiler al 9 novembre : la moglie di Mesia muore a causa di Una bomba : Grandi colpi di scena attendono i fan de Il segreto nelle puntate in onda nella settimana che va dal 3 al 9 novembre su Canale 5 nel consueto orario delle 16:10. Secondo quanto riportano le anticipazioni, una tragedia colpirà gli abitanti di Puente Viejo ed in particolare Fernando Mesia, il quale subito dopo aver pronunciato il fatidico sì, perderà la moglie Maria Elena, ferita mortalmente dallo scoppio di una bomba. Anche Maria rimarrà ferita ...

Live-Non è la D’Urso - Tony Colombo : “La camorra è Una mer**”. E la moglie Tina Rispoli : “Lo dicono gli altri che il mio ex marito era un camorrista” : La saga trash che ha per protagonisti il cantante neomelodico Tony Colombo e sua moglie Tina Rispoli, vedova del boss Gaetano Marino, ucciso il 23 agosto 2012, sul lungomare di Terracina, continua nel salotto del lunedì sera di Barbara D’Urso. Questa volta, però, si passa di grado: perché non si parla solo della carrozza, dei cavalli e delle nozze più discusse d’Italia. Dopo la polemica per il matrimonio e il fascicolo della Procura aperto ...

Ravenna - 48enne va al ristorante della moglie con Una mannaia : Vi ammazzo tutti - faccio un macello : Ha minacciato di morte la compagna e tutta la sua famiglia, dicendo loro che li avrebbe uccisi con un'ascia. E poi, quel gesto ha provato a farlo veramente, presentandosi fuori dal ristorante dove la donna lavora. Lì avrebbe gridato: "Adesso li cerco e appena li trovo li ammazzo tutti e faccio un macello". Poi avrebbe danneggiato la macchina della convivente e dei suoceri. È accaduto a Ravenna e per questo, secondo quanto riportato da Il resto ...

Una Vita Anticipazioni Puntate Spagnole : la Futura Moglie di Felipe è già Sposata! : Anticipazioni Una Vita Puntate Spagnole: il matrimonio di Felipe con Marcia non va bene come tutti avrebbero sperato. Allo stesso tempo, anche altri personaggi devono fare i conti con i propri sentimenti. Ad Acacias 38, dopo la morte di Celia, il povero Felipe non è mai riuscito a trovare la felicità al fianco di altre donne. Con l’arrivo della sua domestica Marcia le cose cambiano radicalmente, ma non è detto che tutto finisca bene. ...

Anticipazioni Una Vita : Samuel Alday si sacrifica per salvare la moglie Genoveva : Le tragedie sono una costante nelle trame di Una Vita e non ne saranno escluse le prossime puntate italiane, che sanciranno l'uscita di scena di diversi personaggi principali. Tra di essi, oltre a Trini e Celia, ci sarà anche l'attuale villain della telenovela ovvero Samuel Alday. Nelle attuali vicende, il fratello di Diego è concentrato sull'eredità di Lucia, convinto che solo il matrimonio con la ricca ragazza potrà permettergli di saldare i ...

Chiude la sua impresa rimane senza lavoro e decide di mettere in vendita il figlio di sei anni “per dare Una vita dignitosa alla moglie e alla figlie” : Un uomo è rimasto senza lavoro dopo aver dovuto Chiudere la sua ditta individuale per i troppi debiti accumulati. L’uomo, come racconta il quotidiano saudita al Sharq, è rimasto senza più un centesimo e così ha deciso di mettere in vendita suo figlio di sei anni su Facebook. L’uomo ha detto alle forze dell’ordine che la sua decisione è stata molto sofferta e che è stato obbligato a farlo per cercare di garantire una vita dignitosa alla ...

Il Segreto - trame al 2 novembre : Severo fa costruire Una bomba - Guerrero contro sua moglie : Il Segreto, la soap opera di Aurora Guerra ambientata interamente in Spagna, sta continuando a regalare ottimi ascolti su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate in onda dal 26 al 2 novembre 2019 rivelano che Isaac Guerrero scoprirà che Antolina Ramos è la mandante dell'aggressione che ha subito Elsa Laguna in prigione. Quest'ultima, infatti scoprirà dal medico Zabaleta di essere gravemente malata. Infine Fernando Mesia chiederà a Maria Elena ...