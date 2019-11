Ultime dai campi | le novità sugli infortunati | niente operazione per Karamoh

Ultime dai campi – Le novità di formazione e gli aggiornamenti sugli infortunati : ROMA-NAPOLI – La Roma archivia la vittoria a Udine e torna ad allenarsi a Trigoria in vista del match di sabato col Napoli all’Olimpico. Come di consueto, chi ha giocato contro l’Udinese ha svolto attività di scarico, mentre il resto della squadra ha effettuato lavoro atletico. Diawara, Pellegrini, Zappacosta e Mkhitaryan continuano il percorso di recupero. Juan Jesus non ha preso parte alla trasferta di Udine per un ...

Le Ultime dai campi – Tutti gli aggiornamenti sugli infortunati e le novità di formazione : PARMA-VERONA – Ha i giocatori letteralmente contati Roberto D’Aversa per la sfida di domani con il Verona. Oltre a Cornelius, Inglese, Alves e Laurini la sfida con l’Inter di sabato ha fermato anche Riccardo Gagliolo. Una situazione d’emergenza che il tecnico supererà inserendo Pezzella come terzino sinistro e, a centrocampo, Barillà per Hernani in supporto della fase difensiva. In attacco, dopo la bella prestazione ...

Le Ultime dai campi – Out Veloso - Manolas resta in dubbio : novità anche per Brescia e Sassuolo : Tante notizie che arrivano dai campi di allenamento della Serie A. Manca poco all’inizio della nona giornata, le ultimissime. VERONA – Allenamento a porte chiuse e sotto la pioggia a Peschiera per il Verona che domani affronterà al Bentegodi il Sassuolo, nell’anticipo che aprirà la nona giornata. Ivan Juric non avrà a disposizione il difensore Bocchetti e l’attaccante Pazzini, entrambi ai box per noie muscolari. ...

Le Ultime dai campi – L’attacco del Parma continua a perdere pezzi : novità per Linetty - Berenguer e Farias : Le squadre di Serie A si preparano alla nona giornata. Tante le notizie che arrivano dagli allenamenti. JUVENTUS – Archiviato anche il secondo successo in tre partite di Champions League, la squadra è tornata nuovamente ad allenarsi al Training Center della Continassa in vista del prossimo impegno, quello di sabato pomeriggio quando alle 15 affronterà il Lecce allo Stadio Via del Mare. I giocatori maggiormente impegnati ieri sera ...

Serie A - le Ultime dai campi : Pioli lavora ancora sul 4-3-3 - Dzeko torna in gruppo : Le ultime dai campi di Serie A, che riparte sabato dopo la sosta per le Nazionali. I calciatori impegnati in giro per il mondo sono tornati e gli allenatori possono tornare a contare sul gruppo per intero. JUVENTUS – La pausa per gli impegni delle Nazionali in casa Juve può dirsi definitivamente conclusa: fra 2 giorni, sabato sera alle 20.45 per la precisione, i bianconeri di Maurizio Sarri tornano in campo, all’Allianz Stadium, ...

Serie A - le Ultime dai campi : iniziano a rientrare i nazionali - tornano a disposizione Danilo e Correa : NAPOLI – Mattinata di allenamento per il Napoli di Carlo Ancelotti che prosegue la preparazione in vista del match di sabato contro il Verona, in programma alle 18 al San Paolo. Per gli azzurri prima fase di riscaldamento con l’ausilio di ostacoli bassi, successivamente Serie di torelli e chiusura con partitella a porte piccole. Mario Rui ha svolto lavoro con la squadra. Si attende il rientro di Lozano dal Messico. ...

Ultime dai campi – Novità sugli infortuni di Darmian - Perotti - Dzeko e Joao Pedro - il primo Milan di Pioli : SAMPDORIA – primo allenamento da tecnico della Sampdoria per Claudio Ranieri. Seduta sotto la pioggia a Bogliasco, cominciata dopo un discorso alla squadra in sala riunioni, poi tutti in campo per cominciare a preparare il match casalingo di domenica contro la Roma. In gruppo anche i i Primavera Lorenzo Avogadri, Tommaso Maggioni e Marco Pompetti. Per il gruppo esercitazioni tecniche, seguite da una partitella finale a campo ridotto. ...

Ultime dai campi – I resoconti dei test amichevoli e le condizioni degli infortunati : LECCE – Allenamento in famiglia contro la formazione Primavera questa mattina per il Lecce di Fabio Liverani. Al test amichevole, sul manto erboso dell’Acaya Golf Resort, a porte chiuse, non hanno preso parte i nazionali Benzar, Imbula, Majer, Shakhov e Vera, mentre sono rientrati Dubickas e Lucioni, quest’ultimo dal permesso per la nascita della figlia. Lapadula e Tabanelli hanno continuato un programma di lavoro ...

Serie A - le Ultime dai campi : tante assenze per le Nazionali - successo in amichevole del Verona : Il campionato di Serie A è fermo per lasciare spazio alle Nazionali ma le squadre del massimo torneo italiano si preparano in vista dell’8^ giornata con l’obiettivo di conquistare un risultato positivo. Si preannuncia un turno scoppiettante per gli obiettivi di scudetto, Champions League, Europa League e salvezza. Ecco tutte le ultime dai campi. NAPOLI – Il Napoli ha dovuto rinunciare ai calciatori impegnati in Nazionale ...

Serie A - le Ultime dai campi : inizia a svuotarsi l’infermeria della Roma : SAMPDORIA – Proseguono gli allenamenti al ‘Mugnaini’ di Bogliasco, dove la Sampdoria è stata sottoposta ad un’intensa seduta con sviluppi atletici sotto forma di esercitazioni tecnico-tattiche e partite a tema in spazi ridotti. Secondo giorno parzialmente con il gruppo per Gonzalo Maroni che, come Andrea Bertolacci, ha alternato il lavoro con i compagni a quello personalizzato per lo sviluppo della condizione. Specifici ...

Serie A - le Ultime dai campi : tanti assenti in casa Samp - defezioni anche per Parma e Udinese : Il campionato di Serie A si ferma per lasciare spazio alle Nazionali, le squadre del massimo campionato italiano lavorano in vista dell’ottava giornata, un turno che promette grande spettacolo ed indicazioni in vista del proseguo della stagione, ecco le ultime dai campi. SampDORIA – In attesa di conoscere il nuovo allenatore la Sampdoria ha sostenuto una doppia seduta di allenamento, sul fronte dei singoli Morten Thorsby è ...

Serie A - le Ultime dai campi : infortunio per Zaza - novità in casa Atalanta - buone notizie per la Lazio : Si avvicina la settima giornata del campionato di Serie A, un turno in grado di portare importanti indicazioni per il proseguo della stagione, si gioca infatti il big match per lo scudetto tra Inter e Juventus, ecco tutte le ultime notizie che riguarda i club. PARMA e SPAL- La squadra di D’Aversa contro la Spal. A inizio settimana, Felipe, Kurtic e Valoti sono stati reintegrati, nel 3-5-2 la Spal si schiera con Berisha; Tomovic, ...

Le Ultime dai campi - rientrano Kurtic e Inglese : riposa qualche big nell’Atalanta : NAPOLI – Il terzino del Napoli, Mario Rui, si è sottoposto ad esami medici in seguito all’infortunio subito nella gara di ieri contro il Genk in Champions League. L’esito è quello di una elongazione al bicipite femorale sinistro. Le sue condizioni verranno rivalutate tra una settimana. Il resto della squadra ha ripreso questa mattina gli allenamenti in vista del match contro il Torino in programma domenica alle ore 18. I ...