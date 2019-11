Terminator Resistance si mostra con nuovi Gameplay Trailer

Terminator Resistance in arrivo a novembre 2019 : Terminator : Resistance è un shooter in single player in prima persona sviluppato da Teyon. Presenta una storia originale basata sui diritti cinematografici dei leggendari film "THE Terminator " e "T2: JUDGMENT DAY". Il gioco si svolge in una Los Angeles post-apocalittica, quasi 30 anni dopo il Judgment Day, e si focalizza sulla Future War intravista negli iconici film di James Cameron, "THE Terminator " e "T2: JUDGMENT DAY". Terminator : Resistance ...

Terminator Resistance disponibile da Novembre : Reef Entertainment è felice di annunciare che Terminator: Resistance sarà disponibile per PlayStation®4, Xbox One e PC tramite Steam® il 15 Novembre 2019 in Europa e in Australia e il 3 dicembre in Nord America. Terminator: Resistance è un shooter in single player in prima persona sviluppato da Teyon. Presenta una storia originale basata sui diritti cinematografici dei leggendari film “THE Terminator” e ...