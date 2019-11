Rally Sardegna 2020 | doppia location per l’appuntamento in Italia | Alghero e Olbia le

Fonte : oasport

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Novità importanti arrivano dal mondo dele riguardando da vicino l’, in particolare la. A partire dall’anno prossimo l’appuntamento iridato nel Bel Paese avrà un format diverso. Vi sarà, infatti, uno smento tra due. Al termine dell’incontro tenutosi a Roma nella sede dell’Automobile Club d’, si è arrivati a questa decisione. Pertanto la rassegna motoristica prenderà il via da, per poi spostarsi verso, riferimento di questa tappa dal 2014. Un’integrazione voluta per regalare un qualcosa di diverso agli appassionati e anche ai team, per un round che rivestirà sempre di più una figura centrale nel calendario mondiale, previsto dal 4 al 7 giugno. Una sfida sullo sterrato, difficile da interpretare, che con questo mutamento nel percorso rappresenterà una sfida per i piloti in ...

sardanews : Il Rally Italia Sardegna si fa in due - ansacalciosport : Il Rally Italia Sardegna si fa in due. Da costa a costa: lo start da Olbia, Headquarter ad Alghero | #ANSA - SardegnaBT : Ansa #news #Sardegna: Il Rally Italia Sardegna si fa in due -