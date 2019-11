Palermo | comandante CC Monreale ‘agito in fretta | a rischio incolumità vittima’ 2

Palermo : comandante CC Monreale ‘agito in fretta - a rischio incolumità vittima’ : Palermo, 6 nov. (Adnkronos) – “Siamo dovuti intervenire immediatamente per interrompere le condotte in atto perché c’era in gioco l’incolumità della vittima. La crudezza delle immagini acquisite durante l’attività investigativa è tale che non ci consente di mostrarle”. Così è il capitano Andrea Quattrocchi, comandante della Compagnia di Monreale, descrive quanto accaduto nella casa di riposo di San ...

Palermo : comandante Vigili fuoco sul luogo incendio - 'non ci sono feriti' : Palermo, 30 set. (AdnKronos) - "Al momento non si registrano feriti, io sono qui sul posto per verificare di persona quanto sta accadendo. Per ora è tutto sotto controllo. Abbiamo aiutato ad evacuare alcuni disabili che abitano al quinto piano". A parlare con l'Adnkronos è il comandante provinciale

Palermo : comandante Vigili fuoco sul luogo incendio - ‘non ci sono feriti’ : Palermo, 30 set. (AdnKronos) – “Al momento non si registrano feriti, io sono qui sul posto per verificare di persona quanto sta accadendo. Per ora è tutto sotto controllo. Abbiamo aiutato ad evacuare alcuni disabili che abitano al quinto piano”. A parlare con l’Adnkronos è il comandante provinciale dei Vigili del fuoco Agatino Carrolo che si trova in piazza Leoni a seguire l’evolversi dell’oncendio scoppiato ...