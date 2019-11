La principessa Charlene di Monaco madrina della scuola elementare di Isola del Gran Sasso

Che fine ha fatto Charlene - la principessa desaparecida che doveva salvare Monaco : Di lei non si hanno notizie da mesi: non un’uscita pubblica, non una dichiarazione ufficiale, non un post su Facebook. E dunque, sui media, la domanda è sorta spontanea: che fine ha fatto Charlene di Monaco? I monegaschi speravano che il suo matrimonio con re Alberto II restituisse fascino e attenzione al paese, come era stato in passato con Grace Kelly. Ma questa volta la magia non si è ripetuta.Si legge sul ...