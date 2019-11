Ex Ilva? Per Emiliano occorre prepararsi a un' altra cordata

Ilva - FCA - GENERALI/ E le prove di un Governo perfetto per il saccheggio dell'Italia : Prima Psa-Fca, ora il rischio chiusura dell'ILVA, mentre crescono le attività su Mediobanca/GENERALI. Non sembra una coincidenza

Ilva - i conti in tasca ad ArcelorMittal : guadagni a breve - perdite nel lungo : Il titolo ArcelorMittal nei due giorni in cui ha annunciato al Governo l’addio all’Ilva ha guadagnato il 6%. Il motivo??I mercati hanno fatto i conti in tasca al gruppo. Ecco tutti i numeri

Finale choc per l’ex Ilva - Arcelor se ne va : “Impossibile lavorare senza immunità” : Il governo fa muro: «Non consentiremo la chiusura di Taranto». I sindacati: «Una catastrofe occupazionale»

Caso Ilva - Scudo soft e cassa integrazione : le aperture del governo nella trattativa con Mittal : Il governo si appresta a inserire nuovamente lo Scudo penale che tuteli Arcelor Mittal. Per smascherare quello che l’intero esecutivo, con diverse sfumature, considera un bluff del colosso indiano, quello della comunicazione della volontà di recedere dal contratto che la lega all’Ilva. Ma si prepara anche a trattare. C’è una partita che si svolge sotto i riflettori. E un’altra che si muove carsica lontana ...

**Ex Ilva : Svimez - con stop piano mancato apporto a pil per 22 - 5 mld** : Roma, 5 nov. (Adnkronos) – Nel periodo di attuazione del piano industriale (2018-2023), che Am Investco prevedeva di attuare “il Pil complessivamente attivato dalla produzione realizzata nel sito di Taranto e negli altri due del Nord sarebbe stato pari a 22,5 mld di euro nell’intero arco temporale coperto dal piano industriale. Per avere un termine di paragone, si tratta nel complesso di 1,3% del Pil italiano; nel Sud ...

Ilva - Renzi : "Disgustato dalle polemiche. Mittal cerca un pretesto. Italia Viva pronta a tutto per salvare Taranto" : Matteo Renzi anche oggi è tornato sul problema dell'Ilva e l'annuncio fatto ieri da ArcelorMittal, che vuole recedere. Il leader di Italia Viva ha prima di tutto ricordato quanto ha fatto da Premier negli anni passati per salvare l'impianto di Taranto, trovandosi a combattere anche con i suoi stessi compagni di partito del PD:"Per tenere aperta Ilva ho firmato dodici decreti, raccolto insulti dei miei ex compagni di partito che mi hanno ...

"Su Ilva ha ragione Conte". Matteo Renzi per la linea dura su ArcelorMittal : Matteo Renzi sposa la linea di Giuseppe Conte sul dossier Ilva. A dirlo è il leader di Italia Viva, intervenendo su Radio1. “Mittal deve rispettare il contratto e sono convinto che lo stesso diranno tutte le forze politiche. Poi siamo disposti a discutere, ma se Mittal non rispetta il contratto e se ne va, gli si chiede i danni e si passa al secondo” afferma l’ex premier, secondo cui “Conte ha ragione e ...

Ex Ilva : la Lega - Renzi e il M5s hanno ragione ad accusarsi a vicenda. Perché hanno tutti torto : Magari ArcelorMittal andrà fino in fondo riconsegnando l’Ilva allo Stato, che a quel punto dovrà farsi carico di circa 14mila persone e trovare un nuovo acquirente, che certamente riuscirà a spuntare condizioni più favorevoli rispetto agli attuali affittuari. Magari ArcelorMittal ha solo sparato alto per arrivare al vero obiettivo: rendere sostenibile sotto il profilo finanziario la gestione di Taranto, alle prese con la crisi del mercato ...

Le cose da sapere su ArcelorMittal che vuole lasciare l’Ilva di Taranto : (foto: Ilva, Taranto /Kontrolab/Getty Images) Brutte notizie per i dipendenti dell’ex Ilva di Taranto. I vertici di ArcelorMittal, il colosso angloindiano del settore metallurgico con sede in Lussemburgo che avrebbe dovuto rilevare le attività dell’acciaieria e di altre controllate, hanno infatti inviato una lettera ai commissari straordinari dell’azienda per esprimere la loro volontà di rescindere il contratto e ritirare il loro interesse ad ...

Ex Ilva - Gualtieri : "Fare tutto per evitare esito drammatico" : “Penso che un paese serio debba fare tutto il possibile e il necessario per evitare quello che sarebbe un esito negativo drammatico”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, nel corso dell’audizione sul dl fisco, rispondendo a domande dei deputati sulla situazione dell’ex Ilva. “mi è piaciuto il titolo di un quotidiano che ha citato le parole dell’ormai ex presidente della Bce, ...

Ex Ilva : Gelmini - ‘si voti subito nostro emendamento per immunità’ : Roma, 5 nov. (Adnkronos) – ‘Di errori sulla vicenda Ilva anche questo governo ne ha fatti tanti. A stralciare la norma che prevedeva l’immunità penale sono stati i partiti di questa maggioranza. E quindi ci sono le responsabilità precise del Movimento 5 Stelle, del Pd e anche di Italia viva. Noi abbiamo fatto concretamente un atto questa mattina: abbiamo depositato per primi un emendamento al decreto fiscale che ...

Ex Ilva : Patuanelli - ‘non permetteremo ricatto a Stato - impegni vanno mantenuti’ : Roma, 5 nov. (Adnkronos) – “Non permetteremo ad ArcelorMittal di ricattare lo Stato italiano mettendo sul piatto oltre 5 mila esuberi. Gli impegni vanno mantenuti e i cicli produttivi in flessione possono essere accompagnati con strumenti di sostegno, non licenziando le persone. Specialmente quando un anno prima si è firmato un accordo per la piena occupazione”. Così in un post su Facebook il ministro dello Sviluppo ...

Ex Ilva - il consiglio di fabbrica convoca presidio permanente : l'ad di Arcelor incontra i sindacati : Lunga riunione tra i delegati di Fim, Fiom, Uilm all'interno dello stabilimento di Taranto per fare il punto della situazione dopo la comunicazione da parte dell'azienda di rescindere il contratto. posizione prudente in attesa dell'incontro tra azienda e Conte

Ilva - Myrta Merlino a Maria Teresa Meli : "Perché Pd e Renzi abbassano la testa al ricatto dei 5 Stelle?" : Myrta Merlino provoca Maria Teresa Meli in diretta a L'aria che tira, su La7, sul caso Ilva: "Perché Pd e Matteo Renzi abbassano la testa al ricatto dei Cinque Stelle? Come fanno a governare insieme se sono ostaggi?". La giornalista del Corriere della Sera risponde in modo molto chiaro: "Non volevan