Enrico Bartolini nuovo chef 3 stelle della Guida Michelin

Enrico Bartolini - chef del Mudec a tre stelle : Enrico Bartolini è sempre stato un tipo molto ambizioso. Talentuosissimo, squisitamente professionale, composto ed elegante, con un ottimo intuito per la cucina, per la gestione dei ristoranti e per la scelta delle persone a cui affidarsi. Ma sì, soprattutto capace di pensare in grande e puntare altissimo. Lo aveva ampiamente dimostrato lo scorso anno, in occasione della presentazione della Guida Michelin 2019, quando aveva deciso di ...