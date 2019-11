Autostrade : Comune Verona mette in vendita quote in A4 Holding : Verona, 6 nov. (Adnkronos) – Il Comune di Verona è pronto a vendere l’intero pacchetto azionario detenuto nella società A4 Holding Spa. Lo ha deciso la giunta comunale deliberando la cessione delle quote comunali, pari al 4,648 per cento del totale. Ben 86.217 azioni ordinarie che verranno alienate mediante asta pubblica con un prezzo base di 304,60 euro ciascuna, per 26 milioni 261 mila 698 euro. Si tratta dell’ultimo ...