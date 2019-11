Più stagioni di The Witcher su Netflix? La showrunner ha idee per altri sette anni

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 5 novembre 2019) Se Thesusi rivelerà un gran successo, la serie basata sui romanzi di Andrzej Sapkowski potrebbe proseguire ben oltre la prima stagione. Certo, manca ancora un mese al debutto, ed è ancora presto per pensare al suo futuro, ma laLauren S. Hissrich sembra avere leabbastanza chiare. In una recente intervista, la produttrice e sceneggiatrice ha affermato che sarebbe un peccato sprecare tutto e concentrare la narrazione in una singola stagione: Ho delineato storie per. Adesso si tratta solo di pensare, 'Come prepariamo storie in grado di catturare davvero gli spettatori per glia venire?' La cosa peggiore che potremo fare è spendere tutte le nostre energie in una sola stagione, senza pensare a come potrebbero crescere questi personaggi. Questo ovviamente non conferma il rinnovo perfuture, ma laaccende le ...

