MotoGp | clamoroso in Malesia | Aleix Espargaro rientra ai box e investe… un fotografo

MotoGp - Miller e quel clamoroso errore alla partenza : “ho spento io la moto per sbaglio - ero incazzato nero” : Il pilota australiano ha svelato l’ errore commesso sulla griglia del Gp della Thailandia, quando ha spento accidentalmente la moto Jack Miller ha iniziato il Gran Premio della Thailandia d alla pit-lane, colpa di un clamoroso errore commesso dal pilota australiano poco via dello spegnimento dei semafori. AFP/LaPresse Completato il giro di formazione, il rider della Pramac ha premuto il pulsante sbagliato, spegnendo di fatto la sua ...

MotoGp - clamoroso Valentino Rossi : sostituisce il capo tecnico - lascia Silvano Galbusera dopo sei anni : Clamorosa rivoluzione nel paddock di Valentino Rossi ! Il Dottore ha infatti deciso di cambiare il suo capo tecnico in Yamaha. Il nove volte Campione del Mondo non sarà più seguito da Silvano Galbusera che era insieme a lui da ormai sei anni (era approdato alla scuderia di Iwata alla fine del 2013 per prendere il posto di Jeremyy Burgess). Come ha anticipato it.motorsport.com ci sarà un nuovo tecnico nel box del centauro di Tavullia che sta ...

MotoGp – Dalla tribuna un VIDEO spettacolare : il clamoroso salvataggio di Valentino Rossi al Gp di Misano : salvataggio alla… Marquez per Valentino Rossi al Gp di San Marino: il VIDEO diventa virale sul web Inizia oggi un nuovo appassionante weekend di motori: Formula 1 e MotoGp si divederanno lo scenario per quattro giorni di fuoco, a partire dalle conferenze stampa di oggi. In attesa di vedere nuovamente i piloti in pista, sui social circolano le immagini di un clamoroso salvataggio avvenuto domenica in pista a Misano. Non tutti, ...