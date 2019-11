Esplosione Alessandria | la cascina distrutta vista dall'alto VIDEO

L'Esplosione della cascina di Alessandria innescata con un timer : L'esplosione in una cascina disabitata nell'Alessandrino in cui sono morti tre vigili del fuoco e altri due sono rimasti feriti insieme a un carabiniere è stata un attentato. "Temiamo sia un fatto doloso". La conferma arriva dal procuratore capo di Alessandria, Enrico Cieri, giunto a Quargneto, in provincia di Alessandria. "Quanto acquisito finora", ha aggiunto Cieri, "ci fa pensare a un'esplosione voluta e delibertamente ...

Esplosione Alessandria - i 3 Vigili del Fuoco morti da eroi : “ammazzati di proposito” - si segue la pista dell’attentato terroristico : Si chiamavano Matteo Gastaldo (46 anni di Alessandria), Marco Triches (38 anni di Alessandria) e Nino Candido (32 anni di Reggio Calabria) i tre Vigili del Fuoco morti ammazzati questa notte dall’Esplosione di Quargnento dove sono rimasti feriti anche il caposquadra dei Vigili del Fuoco Giuliano Dodero, il vigile Luca Trombetta e il carabiniere Roberto Borlengo, trasportati negli ospedali di Alessandria e Asti. Nell’immagine in ...

Esplosione Alessandria - vigili del fuoco : “E’ stato un attentato - hanno trovato inneschi” : Adnkronos è in possesso di un audio dei vigili del fuoco in cui si parla espressamente di attentato, di bombole posizionate in modo da far esplodere palazzina. “Il capo del corpo ci ha radunato tutti per fare il punto della situazione – racconta un pompiere – e ci ha detto che le bombole erano messe in modo per far esplodere la palazzina. Un attentato studiato male, sembra che i colleghi sono arrivati che già c’era stata ...

Alessandria - Esplosione in cascina disabitata : 3 pompieri morti e 3 feriti. Procura : “Deflagrazione voluta e deliberatamente determinata” : È stata un‘esplosione “voluta e deliberatamente determinata” quella avvenuta questa notte in una cascina disabitata di Quargneto, in provincia di Alessandria, nella quale sono morti tre uomini dei vigili del fuoco. A dirlo è il Procuratore di Alessandria, Enrico Cieri, dopo un sopralluogo sul posto: “Dagli elementi acquisiti temiamo sia stato un fatto doloso”, ha aggiunto definendo quanto accaduto “una ...

