È ora di lavorare a un ambientalismo amico della crescita

Everton - Marco Silva : 'Kean deve lavorare sodo e mostrare le proprie qualità' : Una delle cessioni più chiacchierate dell'estate alla Juventus è stata quella della punta Moise Kean: il giocatore italiano, già convocato in nazionale da Roberto Mancini la scorsa stagione quando ancora era in bianconero, sta avendo non poche difficoltà di adattamento in Inghilterra, complice anche la giovane età ed una nuova esperienza in un campionato completamente differente rispetto alla Serie A. Di recente poi è apparso molto nervoso, ...

Finale choc per l’ex Ilva - Arcelor se ne va : “Impossibile lavorare senza immunità” : Il governo fa muro: «Non consentiremo la chiusura di Taranto». I sindacati: «Una catastrofe occupazionale»

Medico militare finge malattia per lavorare in clinica privata : Roma – Si finge malato al policlinico militare del Celio, dove lavora come assistente di reparto, per visitare i pazienti della clinica privata di via Flaminia, dove invece lavora come chirurgo plastico estetico. L’uomo, un Medico chirurgo leccese, è stato condannato a 9 mesi di reclusione per falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici in concorso con un collega che firmava i finti certificati di malattia. Gli ...

Lavoro : lavorareinporto.it - nasce portale per carriere nella logistica portuale : Venezia, 4 nov. (Adnkronos) – E’ già online da qualche giorno il sito www.lavorareinporto.it realizzato dall’ente di formazione dell’Autorità di Sistema portuale CFLI ‘ Consorzio Formazione logistica Intermodale. Il sito web offre una panoramica sul mondo del Lavoro portuale e in generale della logistica accompagnando chi cerca un’occupazione nella scelta della professione e del percorso formativo ...

GionnyScandal senza filtri nel nuovo album : “Lavorare a Black Mood è stato terapeutico” (intervista) : OM intervista GionnyScandal in occasione del rilascio di Black Mood, il nuovo album. Masterizzato e mixato in America, è il punto di giunzione tra l’emo-core e l’hip hop in un genere tutto nuovo per il mercato italiano.Trainato dai singoli Ti Amo Ti Odio e Dove Sei e dalle hit virali Per Sempre e Solo Te E Me, in Black Mood GionnyScandal racconta se stesso senza filtri affrontando anche un argomenti ostici e dolorosi come quello del rifiuto da ...

Dorme tutte le notti su una panchina per poter lavorare - Grazia guadagna 300 euro al mese : Grazia ha 61 anni e ogni notte è costretta ad uscire di casa a mezzanotte, prende l'ultimo mezzo che collega Rende a Cosenza per raggiungere la motorizzazione dove lavora per una ditta di pulizie dalle 5 alle 7 del mattino. “C’è stata anche della gentaglia che mi ha molestato, di notte. Io non dormo mai, ho paura" racconta.Continua a leggere

La triste storia di Grazia : Dormo su una panchina per poter lavorare : La storia di Grazia ha dell’incredibile. Lei è una donna di 61 anni che vive a Rende, vicino Cosenza, e come è stato riportato dall’agenzia Agi, è costretta a dormire su una panchina per poter arrivare in orario a lavoro. "Passo tutta la notte su una panchina, in una piazzetta di Via Popilia. È l'unico modo che ho per andare a lavorare, alle 5 del mattino – afferma Grazia -. Ogni notte sono costretta ad uscire di casa a mezzanotte per poter ...

C’è un ristorante dove mangi e se non puoi pagare il conto ti fermi a lavorare : Un’idea strepitosa quella di Sekai Kobayashi che in Giappone ha pensato di aprire un ristorante molto particolare. puoi entrare, pranzare e se non hai i sodi per pagare il conto ti fermi nel locale a lavorare . Il tempo che ci si deve fermare a lavorare dipende da quanto e cosa si è mangiato. Il ristorante si chiama Mirai Shokudo ed è a Tokio. Sekai Kobayashi è la persona che ha avuto questa idea che va benissimo ...

Il rap del parcheggiatore abusivo : «Caro Borrelli - a lavorare vacci tu» : Da qualche anno a Napoli una parte della città ha dichiarato guerra ai parcheggiatori abusivi. E a guidare questa crociata è il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio...

Kate Middleton “piena di soldi” - l’enorme patrimonio accumulato dopo le nozze senza mai lavorare : Quando Kate Middleton è entrata nella royal family ufficialmente, sposando cioè il Principe William dopo anni di fidanzamento, da ragazza dell’alta borghesia è diventata Duchessa di Cambridge e con questo titolo sono piovuti milioni di sterline. A rivelare quanto sia ricca la moglie del futuro Re d’Inghilterra e tutti i membri della famiglia reale ci ha pensato l’ex politico inglese Norman Baker nel libro verità uscito di recente What Do You ...

Sconfigge il tumore e decide di cambiare vita : "Ho scelto di lavorare in ospedale" : Ha trovato la forza di cambiare la sua vita, quando ha pensato che avrebbe potuto non aver così tanto tempo davanti a sé. Ha deciso di abbandonare il suo lavoro in fabbrica per iniziare a lavorare in ospedale. È la storia, raccontata dal Corriere, di Monica Bergantin. Ha 35 anni ed è originaria di Venezia. Prima del cancro, da anni lavorava in una ditta di vestiti. Quando ha scoperto di avere un tumore al seno, ...

Scuole nell’era digitale : SELFIE aiuta insegnanti e studenti a lavorare meglio : È passato un anno dalla conclusione del progetto SELFIE finanziato dalla Commissione Europea. Non ha nulla a che vedere con le foto-ritratto, è l’acronimo della frase inglese Self-reflection on Effective Learning by Fostering Innovation through Educational technology, in italiano “autoriflessione sull’apprendimento efficace mediante la promozione dell’innovazione attraverso la tecnologia educativa”. Consiste in uno ...

Belen alle Maldive : “Vai a lavorare” - la sua replica è da manuale : Belen e l’inevitabile invidia social, nuova puntata. La showgirl, che ama documentare ogni passo della sua vita sui social, lato professionale e privato, passa inevitabilmente sotto il fuoco incrociato di haters e “rosiconi” seriali. Bellissima, innamorata, felice e ricca da potersi permettere vacanze di lusso, yacht personalizzati, tutto ciò che posta diventa spunto per lodi sperticate ma anche e soprattutto critiche al ...