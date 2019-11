Barbano | ”Napoli in crisi | ma non è colpa delle decisioni arbitrali”

Fonte : forzazzurri

(Di martedì 5 novembre 2019): Napoli in, ma non èarbitrali. Llorente-Kjaer? L’arbitro ha rinunciato ad andare a guardare il VAR A ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Alessandro, per parlare delladel Napoli e di alcunearbitrali sbagliate a sfavore della squadra azzurra. Queste le parole del vice direttore Corriere dello Sport: “Alcunesbagliate arbitrali hanno svaforito il Napoli. Chiaramente, ridurre ladel Napoli, agli arbitri, non lo pensa neanche Ancelotti. Secondo me, il problema è un cattivo assortimento della rosa. Organico rafforzato da una campagna acquisti generosa, ma non equilibrata. A centrocampo manca una figura d’ordine, un regista. Psicologicamente, il Napoli paga anche il pensiero di ‘eterno secondo’. Penso che siano questi i fattori della ...

