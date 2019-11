Vanessa Scalera | l’attrice di “Imma Tataranni” | ecco chi è il suo compagno

Imma Tataranni non va in onda - prima domenica senza Vanessa Scalera : tutto pronto per la seconda stagione : Imma Tataranni non va in onda oggi, 3 novembre, e non solo oggi. Questa è la prima di una lunga serie di serate senza l'amata protagonista della fiction Rai1 rivelazione di questo inizio stagione. La mitica Vanessa Scalera ha saputo togliersi di dosso la coltre di drama che da sempre contraddistingue la sua carriera, dando vita ad un personaggio amaro e divertente allo stesso tempo. L'eccentrica Imma Tataranni non deve chiedere mai. Non lo fa ...

Chi è Filippo Gili - il regista compagno di Vanessa Scalera da 13 anni : “So che non vuoi parlare della tua vita privata, ma lui è Filippo Gili, il tuo compagno da più di 10 anni”. Come si erano reciprocamente promesse, Mara Venier ha ospitato nel suo salotto domenicale Vanessa Scalera, dopo il travolgente successo della serie tv Imma Tataranni – Sostituto procuratore. Classe 1977, l’attrice ha lavorato per anni a teatro e al cinema, prendendo parte anche alla fiction L’Aquila, grandi speranze, e ...

Chi è Filippo Gili - l’attore compagno di Vanessa Scalera da 13 anni : “So che non vuoi parlare della tua vita privata, ma lui è Filippo Gili, il tuo compagno da più di 10 anni”. Come si erano reciprocamente promesse, Mara Venier ha ospitato nel suo salotto domenicale Vanessa Scalera, dopo il travolgente successo della serie tv Imma Tataranni – Sostituto procuratore. Classe 1977, l’attrice ha lavorato per anni a teatro e al cinema, prendendo parte anche alla fiction L’Aquila, grandi speranze, e ...

FILIPPO GILI FIDANZATO Vanessa Scalera - CHI È/ "Se ci sposiamo? No - vedremo..." : FILIPPO GILI, FIDANZATO VANESSA SCALERA, è un attore e regista. Insieme dal 2006, tra i due il rapporto è oggi molto solido e...

Domenica In – Ottava puntata del 3 novembre 2019 – Vanessa Scalera - Massimo Boldi - Alberto Urso tra gli ospiti. Fiorello a sorpresa. : Domenica In, edizione 2019/2020. Mara Venier è tornata nel suo salotto della Domenica pomeriggio, dopo gli ottimi ascolti della scorsa edizione che ne ha visto il suo ritorno al timone. Una lunga cavalcata anche questa stagione, da settembre sino a fine maggio, tutte le domeniche. Una grande novità è l’arrivo di Orietta Berti nel cast […] L'articolo Domenica In – Ottava puntata del 3 novembre 2019 – Vanessa Scalera, Massimo Boldi, ...

Domenica In – Ottava puntata del 3 novembre 2019 – Vanessa Scalera - Massimo Boldi - Alberto Urso tra gli ospiti. : Domenica In, edizione 2019/2020. Mara Venier è tornata nel suo salotto della Domenica pomeriggio, dopo gli ottimi ascolti della scorsa edizione che ne ha visto il suo ritorno al timone. Una lunga cavalcata anche questa stagione, da settembre sino a fine maggio, tutte le domeniche. Una grande novità è l’arrivo di Orietta Berti nel cast […] L'articolo Domenica In – Ottava puntata del 3 novembre 2019 – Vanessa Scalera, Massimo Boldi, ...

Imma Tataranni ascolti tv - Vanessa Scalera chiude con il 22 - 2% - è la fiction più vista della nuova stagione : Imma Tataranni scaccia via la crisi di inizio stagione della fiction italiana chiude in bellezza la prima stagione, con già un occhiolino alla seconda, “Imma Tataranni, sostituto ...

Vanessa Scalera - l’interprete di Imma Tataranni : “Quella di Matteo Salvini è una politica scellerata - perso il senso dell’umanità” : Vanessa Scalera, l’interprete del sostituto procuratore di Matera Imma Tataranni protagonista dell’omonima fiction di Rai 1 amatissima dal pubblico, si è raccontata in un’intervista a Fanpage, in cui ha spiegato che anche lei, come il personaggio che interpreta, sente che il dovere di ogni essere umano sia quello di schierarsi al fianco di chi soffre. La fiction infatti ha affrontato temi d’attualità come corruzione e ...

Imma Tataranni - Vanessa Scalera sulla seconda stagione : 'È nell'aria' : Si è conclusa ieri 27 ottobre la prima stagione di "Imma Tataranni - Sostituto Procuratore", la nuova fiction di Rai 1 in cui Vanessa Scalera ha vestito i panni della protagonista. Gli ascolti sono stati ottimi fin dall'esordio, con una media del 21,8% di share nelle prime cinque puntate e punte persino superiori al 23%. Dati che vanno considerati ancor più soddisfacenti se si considera la rivalità della domenica sera con programmi ...

Imma Tataranni Sostituto procuratore 2 - Vanessa Scalera : ‘La seconda stagione è nell’aria’ : Fiction rivelazione d’autunno Imma Tataranni – Sostituto procuratore è arrivata al capolinea con la sesta e ultima puntata in onda domenica 27 ottobre su Rai 1, e ora i fan sperano in una seconda stagione. Ad alimentare le speranze è Vanessa Scalera, l’attrice che ha prestato il volto alla protagonista e che non nasconde l’intenzione da parte della squadra di lavoro di proseguire in futuro con le vicende della Tataranni ...

Imma Tataranni Sostituto procuratore - Pietro sta male : anticipazioni ultima puntata con Vanessa Scalera : Dopo il grande successo della quinta puntata che ha totalizzato oltre 5 milioni di telespettatori arriva a conclusione la prima stagione di Imma Tataranni – Sostituto procuratore, la nuova fiction di genere crime targata Rai interpretata da Vanessa Scalera. La sesta e ultima puntata, dal titolo Dalla parte degli ultimi, va in onda domenica 27 ottobre alle 21.25 su Rai 1. Imma Tataranni – Sostituto procuratore, sesta e ultima puntata: ...

Vanessa Scalera di Imma Tataranni - Taccardi svela un segreto : Imma Tataranni, Carlo De Ruggieri: il retroscena su Vanessa Scalera e Taccardi Cinico, brusco, ma soprattutto uno stimato professionista, il dottor Taccardi in Imma Tataranni – Sostituto procuratore è interpretato dall’attore Carlo De Ruggieri. Il medico legale, della fiction ispirata ai romanzi di Mariolina Venezia, ha raccontato un retroscena sul suo personaggio a Tv Sorrisi e Canzoni a pochi giorni all’ultima puntata di ...

Imma Tataranni Sostituto procuratore - Pietro sta male : anticipazioni ultima puntata con Vanessa Scalera : Dopo il grande successo della quinta puntata che ha totalizzato oltre 5 milioni di telespettatori arriva a conclusione la prima stagione di Imma Tataranni – Sostituto procuratore, la nuova fiction di genere crime targata Rai interpretata da Vanessa Scalera. La sesta e ultima puntata, dal titolo Dalla parte degli ultimi, va in onda domenica 27 ottobre alle 21.25 su Rai 1. Imma Tataranni – Sostituto procuratore, sesta e ultima puntata: ...

Chi è Filippo Gili - il fidanzato di Vanessa Scalera star di Imma Tataranni : Filippo Gili è il fidanzato di Vanessa Scalera, la protagonista di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore. Classe 1977, l’attrice ha lavorato per anni a teatro e al cinema, prendendo parte anche alla fiction L’Aquila, grandi speranze, a regalarle il successo però è stata la serie tv in onda su Rai Uno e campione d’ascolti. 42 anni e una solida carriera, Vanessa è molto gelosa della sua vita privata. Da oltre dieci anni è ...