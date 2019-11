Fonte : ilfogliettone

(Di lunedì 4 novembre 2019) Rafatorna suldel tennis mondiale: a Novak Djokovic non e' bastato ieri trionfare nel "1000" di Parigi-Bercy, visto che la semifinale raggiunta dal maiorchino (e poi non disputata per via di un infortunio) e' stata sufficiente per interrompere dopo un anno esatto la sua leadership. Ma il ranking pubblicato oggi dall'Atp suona anche 'storico' per il tennis italiano che dopo aver ottenuto in settimana il pass di Matteoal Masters londinese, a coronamento di una stagione straordinaria, vede oggi proprio il 23enne tennista romano salire all'8/o posto in classifica, la terza migliore posizione di sempre dopo il n.4 di Adriano Panatta (agosto 1976) e il n.7 di Corrado Barazzutti (agosto 1978) e migliore anche di Fabio Fognini, n.9 a luglio scorso.ha riconquistato per l'ottava volta in carriera la prima posizione mondiale e ora ha 640 punti di margine, da ...

Gazzetta_it : #Tennis il boom di #Berrettini e #Nadal di nuovo in vetta: ecco il meglio della settimana - repubblica : Tennis, classifiche: Nadal è il nuovo re, Berrettini sale all'ottavo posto [aggiornamento delle 12:40] - ilfogliettone : Nadal di nuovo sul trono Atp, Berrettini è ottavo - -