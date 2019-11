Iran | la sfida nucleare per riconquistare le piazze sciite

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 4 novembre 2019) Una prova di forza “” nel quarantennale dell’assalto all’ambasciata Usa a Teheran. “Nel corso degli ultimi 60 giorni di ultimatum ai partner Ue” dell’accordo sul, “l’ha aumentato di circa 10 volte, portandola a 5mila grammi, la sua produzione quotidiana di uranio”. L’annuncio è stato fatto da Ali Akbar Salehi, vice presidente della Repubblica islamica e capo dell’Organizzazioneiana per l’energia atomica (Aiea), il quale ha anche affermato che il Paese in due mesi ha messo a punto due nuovi modelli di centrifughe avanzate, uno dei quali inizia a essere testato. “L’sta mettendo in funzione 60 centrifughe avanzate Ir-6 nel sitodi Natanz, cioè il doppio di prima”, in violazione dell’accordo suldel 2015, ha annunciato alla tv ...

