Il Tiramisù più buono del mondo | ecco i campioni

Filippo Magnini : “Giorgia Palmas è la più bella del mondo - me la sposo. L’ho conquistata con un Tiramisù” : Filippo Magnini è stato ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane e ha parlato con grande trasporto del suo amore per la showgirl Giorgia Palmas, con cui il campione di nuoto ha una relazione. “Quando il matrimonio?”, gli ha chiesto la conduttrice. “Quando non lo so, ma Giorgia me la sposo!”, ha risposto subito con un entusiasmo travolgente il nuotatore. “È una bellissima ragazza, anzi per me è la più bella del ...