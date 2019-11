Come scaricare o visualizzare l’estratto conto BancoPosta online

Fonte : termometropolitico

(Di lunedì 4 novembre 2019) Anche i clienti ditutti coloro che possiedono uncorrente, hanno la possibilità di visionare il proprio estratto. Estrattofunziona quello cartaceo? Proprioper uncorrente bancario qualunque, anche ilpermette di visionare tutti i movimenti e le operazioni effettuate tramite un apposito estratto. Quest’ultimo può essere sia cartaceo che; nel primo caso, Poste invia, presso l’indirizzo del proprio correntista, con cadenza trimestrale (anche se si può scegliere anche l’opzione mensile, semestrale o annuale), l’elenco di operazioni e movimenti effettuati in busta chiusa. Riceverlo in modalità cartacea in generale non prevede alcun costo aggiuntivo, tuttavia, se si chiede una doppia copia per esempio si pagano 5 euro più 50 centesimo per ogni foglio successivo fino a un massimo di 50 fogli (se ...

laurasconcert : @xrosesxoxo A me mancano 5€ per scaricare altri 20€ e non so come fare Huhuhu - veneredirimmel_ : Mia cugina mi ha fatto scaricare tinder. Ho due limiti: chi mi chiede di incontrarci, chi mi dà il proprio numero e… - BLUEVTROYE : raga se volete guadagnare qualcosa da convertire su paypal ad esempio perché siete poracci come me potete scaricare… -