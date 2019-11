Un nigeriano aggredisce una donna per rapinarla: auto distrutta a sprangate

Ancona - aggredisce agenti sul bus - per il nigeriano arriva espulsione : Federico Garau Lo straniero pretendeva di viaggiare senza biglietto, ed ha rifiutato di scendere dal mezzo come richiesto dal conducente. All'arrivo dei poliziotti minacce esplicite e pesanti insulti hanno preceduto pugni e calci: feriti entrambi gli agenti intervenuti Viaggia senza biglietto su un mezzo pubblico, poi aggredisce e manda in ospedale due agenti della questura di Ancona intervenuti dopo la richiesta di aiuto inoltrata ...

Brindisi - anziano gli nega l'elemosina e il nigeriano lo aggredisce : I carabinieri di Brindisi, a conclusione degli accertamenti, hanno tratto in arresto, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, Obasuyi Oregbe Setre, 21enne di origine nigeriana residente a Oria, un Comune in provincia di Brindisi, e denunciato in stato di libertà, per tentata estorsione, un suo connazionale 39enne, in Italia senza fissa dimora. Entrambi sono regolari sul territorio nazionale per motivi umanitari. Ieri pomeriggio , un ...

Ruba una spugna da bagno e aggredisce vigilante e carabinieri : arrestato nigeriano : A Firenze un 20enne nigeriano, regolare in Italia, è finito in manette per rapina, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. Ci sono voluti tre equipaggi di carabinieri per fermarlo nigeriano ladro furto aggressione ai carabinieri Raffaello Binelli ?Url ...