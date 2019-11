Super Monkey Ball Banana Blitz HD | Recensione | Gameplay Trailer e Screenshot

Fonte : gamerbrain

(Di domenica 3 novembre 2019) Sono trascorsi ben 13 anni circa dal lancio disu Nintendo Wii, ed oggi vogliamo condividere con voi la remastered disponibile su PC e Console da qualche giorno.HDHD porta il divertimento della serie su console di attuale generazione, proponendo tutti i contenuti dell’epoca con l’aggiunta di qualche novità. Per coloro che non hanno mai giocato un titolo della serie, lo scopo del gioco è quello di condurre una scimmia intrappolata in una sfera al termine dei livelli, evitando ostacoli e pericoli di ogni sorta. Nonostante sia rinchiusa in una sfera, la scimmia è in grado di saltare e correre per gli scenari. La presenza di un timer vi porterà a raggiungere il traguardo il più velocemente possibile, evitando allo stesso tempo di ...

