Pedullà | il Napoli buca l’approccio | gestisce male | vive di sprazzi

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 3 novembre 2019) La Roma sa soffrire e resta compatta. Ill’approccio,di”. E’ così che Alfredo, sul Corriere dello Sport, riassume la partita andava in scena ieri all’Olimpico. Il merito del gioco della Roma è il lavoro di Fonseca, “un manifesto invidiabile”. Mentre ilnon sa diventare squadra quando dovrebbe. “La differenza Fonseca-Ancelotti è questa. Se sbanda Mario Rui, lo seguono in tre o quattro (Callejon, Mertens, Fabian, Insigne), troppi. Il concetto dovrebbe comprendere la continuità che ilcolpevolmente non ha. E la classifica oggi è un pianto greco”. Nei primi 25 minuti ilè apparso timido e impacciato, non poteva essere quella la creatura di Ancelotti, scrive. Il rigore sbagliato da parte della Roma ha influenzato la partita e ilha iniziato a condurre il gioco, ...

