Moto Gp Malesia | vince Viñales davanti a Marquez e Dovizioso Quarto Valentino Rossi

MotoGP - GP Malesia 2019 : Andrea Dovizioso - un terzo posto che non può bastare. Ducati ancora lontanissima da Yamaha e Honda : Il Gran Premio di Malesia 2019 della MotoGP riporta parzialmente il sorriso a Ducati ed Andrea Dovizioso. Il romagnolo ha saputo conquistare un terzo posto brillante, dopo essere scattato dalla decima casella della griglia, ma un risultato simile, per quanto positivo, non può certo far stappare lo champagne al pilota nativo di Forlimpopoli. Per quale motivo? La speranza di tutto il team di Borgo Panigale era di arrivare a questo punto della ...

VIDEO MotoGP - GP Malesia 2019 : highlights e sintesi della gara. Che battaglia tra Valentino Rossi e Dovizioso : Nella mattinata italiana si è corsa la gara della MotoGP del GP della Malesia 2019, tappa del Mondiale: nonostante sia già il campione del mondo della categoria, Marc Marquez è giunto secondo alle spalle del connazionale Maverick Vinales, con Andrea Dovizioso terzo dopo una lunga lotta con Valentino Rossi. Di seguito il VIDEO con gli highlights della gara del GP di Malesia 2019 del Mondiale MotoGP VIDEO highlights GARA GP Malesia ...

VIDEO MotoGP - GP Malesia 2019 : highlights e sintesi della gara. Che battaglia tra Valentino Rossi e Dovizioso : Nella mattinata italiana si è corsa la gara della MotoGP del GP della Malesia 2019, tappa del Mondiale: nonostante sia già il campione del mondo della categoria, Marc Marquez è giunto secondo alle spalle del connazionale Maverick Vinales, con Andrea Dovizioso terzo dopo una lunga lotta con Valentino Rossi. Di seguito il VIDEO con gli highlights della gara del GP di Malesia 2019 del Mondiale MotoGP VIDEO highlights GARA GP Malesia MotoGP ...

VIDEO Andrea Dovizioso MotoGP - GP Malesia 2019 : “Contento per il podio - ci voleva…” : Andrea Dovizioso si tiene stretto il terzo posto dopo il Gran Premio di Malesia 2019 di MotoGP. Il portacolori della Ducati spiega al termine della gara quanto fosse importante per lui oggi chiudere sul podio e lo ha conquistato con tutte le forze, nonostante gli attacchi di Valentino Rossi. Il romagnolo, tuttavia, analizza anche gli aspetti che potrebbero migliorare. Andiamo a sentire la sua analisi post-GP di Malesia. VIDEO: LE DICHIARAZIONI ...

VIDEO Maverick Vinales MotoGP - GP Malesia 2019 : “Passi in avanti dopo la gara di Misano” : Maverick Vinales festeggia il suo brillante successo dopo il Gran Premio di Malesia 2019 di MotoGP, al termine di una gara dominata sin dai primi metri. Lo spagnolo analizza la sua prova di Sepang e spiega di essere decisamente soddisfatto del suo risultato. Vinales, inoltre, spiega che i passi in avanti compiuti dalla sua Yamaha siano incominciati dal Gran Premio di Misano. Andiamo ad ascoltare con attenzione le sue parole. VIDEO: LE ...

MotoGP - GP Malesia 2019 : la giornata delle rimonte. Sorpassi a ripetizione per Dovizioso e Marquez : Il Gran Premio di Malesia 2019 della MotoGP disputato oggi ha messo in mostra alti e bassi clamorosi. Crolli inesorabili e rimonte eccellenti. Una doppia faccia della medaglia che a Sepang ci ha condotto lungo i 21 giri della gara odierna. Fabio Quartararo (Yamaha Petronas) è incredibilmente sparito sin da subito, sprecando la sua splendida pole position conquistata ieri nel breve volgere di pochi metri e concludendo in un anonimo settimo posto, ...

VIDEO Moto3 - GP Malesia 2019 : il commento del capotecnico di Vietti sulla gara : Bellissima gara conclusa con molto amaro in bocca da parte di Celestino Vietti, protagonista indiscusso del Gran Premio della Malesia 2019 nella classe Moto3. Il rookie dello Sky Racing Team ha battagliato a lungo con Lorenzo Dalla Porta per la vittoria a Sepang ma nell’ultimo giro ha perso terreno nei duelli ed è scivolato fino alla quinta piazza conclusiva sul traguardo. Vietti è 7° dopo questa prova nel Mondiale e a Valencia punta al ...

VIDEO Celestino Vietti Moto3 - GP Malesia 2019 : “Ecco cosa ho sbagliato nell’ultimo giro” : Mastica amaro Celestino Vietti per il successo mancato nel corso del Gran Premio di Malesia 2019 di Moto3. Il portacolori dello Sky Racing VR46 team ha provato a dire la sua nel corso dell’ultimo giro, mettendosi a condurre, ma in un paio di curve non è stato perfetto, non sempre per colpa sua, e ha quindi concluso solamente al quinto posto a 902 millesimi dalla vittoria e a 99 dal podio. Andiamo a sentire le sue parole dopo la gara di ...

MotoGP - GP Malesia 2019 : Valentino Rossi è vivo! Quarto posto di sostanza : se il Motore Yamaha fosse più performante.. : Valentino Rossi batte un colpo e si ritrova competitivo ed in lotta per il podio fino alla fine in un Gran Premio della Malesia 2019 lineare nel suo svolgimento e dunque molto significativo. Il “Dottore” ha disputato una gara molto solida e costante in controtendenza rispetto all’andamento della sua stagione, riuscendo ad essere molto efficace fin dal primo giro per poi non subire un eccessivo degrado della gomma posteriore ...

Replica MotoGp gara Malesia 3 novembre : in chiaro su Tv8 alle 14 e in streaming con SkyGo : Oggi, domenica 3 novembre, nuovo appuntamento in programma con la MotoGp di cui in mattinata si è corsa la gara del gran premio della Malesia, trasmessa in diretta televisiva esclusiva soltanto sui canali a pagamento di Sky. Gli appassionati di MotoGp abbonati alla pay tv satellitare hanno dovuto mettere la sveglia all'alba per seguire le varie gare di questa domenica mattina; tuttavia, per chi non avesse ancora visto la corsa e l'esito finale, ...

VIDEO Moto2 - GP Malesia 2019 : gli highlights della gara. Brad Binder vince per la quarta volta in stagione - Alex Marquez è campione del mondo : Il Gran Premio della Malesia 2019 della classe Moto2 ha riflettuto in parte in pista i valori di quest’ultima parte di stagione con un Brad Binder strepitoso capace di vincere la seconda gara consecutiva davanti ad Alex Marquez, laureatosi quest’oggi campione del mondo con una tappa d’anticipo. Allo spagnolo è bastato arrivare secondo alle spalle di Binder e soprattutto davanti al suo primo inseguitore della vigilia Thomas ...

Valentino Rossi - GP Malesia 2019 : “Finalmente guido bene - mi manca un po’ di Motore. Sto cambiando stile” : Valentino Rossi ha sognato a lungo di spezzare un digiuno che lo vede lontano dal podio dal GP delle Americhe 2019, disputato a metà aprile. Il 40enne di Tavullia ha battagliato a lungo con Andrea Dovizioso nel GP di Malesia 2019 di MotoGP, non riuscendo tuttavia a vincere il duello con il forlivese ed accontentandosi di una quarta posizione che, ad ogni modo, testimonia un deciso passo avanti rispetto alle ultime uscite. “Sono partito ...

MotoGP - Pagelle GP Malesia 2019 : Vinales chirurgico - Marquez umano - Dovizioso coriaceo e Valentino Rossi redivivo : Il penultimo atto del Mondiale 2019 di MotoGP, sulla pista di Sepang (Malesia), è andato in archivio. Una corsa appassionante che ha riservato tante emozioni e in cui i migliori centauri del Circus sono venuti fuori, mettendo in luce le proprie qualità. Di seguito le Pagelle: MotoGP, Pagelle GP Malesia 2019 MAVERICK Vinales (YAMAHA) 10 – Un capolavoro. Non c’è altro modo per definire la prestazione del “Top Gun” del ...

MotoGp - Viñales vince a Sepang e sale al terzo posto : la nuova classifica piloti dopo il Gp della Malesia : Il successo di Sepang permette a Viñales di salire sul podio ipotetico, sorpassando Rins e piazzandosi alle spalle di Marquez e Dovizioso Maverick Viñales si prende il successo in Malesia e sale al terzo posto della classifica piloti, piazzandosi alle spalle di Marquez e Dovizioso, già aritmeticamente sicuri della prima e della seconda posizione. Alle spalle dello spagnolo della Yamaha scivola dunque Rins, seguito da Petrucci e ...