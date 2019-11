LIVE Reggio Emilia-Virtus Bologna 15-21 | Serie A basket in DIRETTA | ospiti davanti | ma

Fonte : oasport

(Di domenica 3 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACOMINCIA IL SECONDO QUARTO Pausa di due minuti FINE PRIMO QUARTO 15-21 Candi recupera una palla a quattro secondi dallo scadere del primo quarto e in campo aperto deposita comodo i punti del -6. 13-21già a quattro falli di squadra. Intano Hunter raccoglie un altro rimbalzo in difesa facendo ripartire i suoi. 13-21 mattone di Vojvoda. Poi la coppia Teodosic-Hunter, ne mette altri due sul tabellone. 13-19 Stoppata incredibile di Fontecchio che cancella Hunter. Palla in mano a. 13-19 Vojvoda si iscrive a referto. 11-19 Non si ferma la. Gaines fa 1/2 in lunetta 11-18 Hunter pescato da Markovic, ne fa due facili: il serbo è a quota già a quota sei assist. 11-16 Oooooowens al ferro! La Grissin Bon serve il controparziale. 9-16 Due facili per Owens, che accorcia le distanze. 7-16 Gaines, ancora, da ...

