La frutta dopo i pasti | un mito da sfatare | non provoca gonfiore e nemmeno aumento di peso

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 3 novembre 2019) Laè indiscutibilmente un prodotto alimentare che gode di un'ottima reputazione. Infatti rappresenta un elemento cardine nell'ambito di un'alimentazione sana ed equilibrata, e quest'importanza non è affatto infondata, essendo ricca di sali minerali, vitamine, fibre e sostanze che svolgono un'azione antiossidante, costituendo così un valido alleato per la nostra salute. Diversi studi scientifici hanno dimostrato i benefici che derivano da un suo consumo regolare (stimato dal Fondo Mondiale per la Ricerca sul Cancro in tre porzioni al giorno in associazione con due di verdura) in quanto i micronutrienti che contiene giocano un ruolo fondamentale nella prevenzione di un gran numero di patologie, tra le quali si segnalano tumore al colon e infarto....

TweetsinTrip : Pranzo della Domenica; Dopo 3 antipasti, 2 primi, 2 secondi, 14 contorni, Pane, Frutta e 3 dolci diversi Tua mamma… - VFC10087566 : @supersonico1986 Dopo l'ennesimo derby vinto dovevamo essere tristi? ???????? Siete alla frutta - rosannafisiche2 : La frutta dopo i pasti fa ingrassare? -