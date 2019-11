Il Nike Merlin Hi-Vis in gioco sui campi di Serie A

La Nike pronta a presentare la versione invernale del pallone Merlin : Il sito Footy Headlines ha pubblicato la foto della versione invernale del pallone Nike Merlin per il campionato. La Nike , fornitore ufficiale del pallone della Serie A, lo presenterà a breve. Questa è solo un’anticipazione. La colorazione sarà diversa, in modo da garantire una migliore visione sul campo da gioco. L'articolo La Nike pronta a presentare la versione invernale del pallone Merlin sembra essere il primo su ilNapolista.

Nike lancia Hi-Vis Merlin - il pallone invernale della Premier : Nike Hi-Vis Merlin , si chiama così il nuovo pallone da gara invernale ufficiale della Premier League 2019/20. La sfera è ispirata alla prima versione del Nike Total 90 Aerow Hi-Vis , che ha fatto la sua prima apparizione in Premier League durante la stagione 2004/05. Con Hi-Vis , introdotto in Premier League 15 anni fa, l’ultima serie […] L'articolo Nike lancia Hi-Vis Merlin , il pallone invernale della Premier è stato realizzato da ...

La Lega Serie A spiega come funziona l’accordo con Nike per i palloni Merlin : La collaborazione tra Nike e Lega Serie A per il pallone della massima Serie del campionato di calcio va avanti da 12 anni. Un comunicato della Lega spiega come funziona la fornitura di Nike. Il Pallone Ufficiale della stagione sportiva 2019-2020 è il Nike Merlin, realizzato da Nike con sfondo bianco e profili blu, arancio e giallo. Su di esso c’è il marchio Serie A Tim. E’ realizzato anche nel modello Hi-Vis (alta visibilità): ...