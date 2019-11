Cucci | fossi arbitro sciopererei gridando “ridateci l’onore perduto!”

Andrea MarCucci - conto alla rovescia per Conte : "Sono del Pd e non sono renziano - ma fossi in lui...". Crisi? : "La scissione del Pd non è ancora finita". Andrea Marcucci, senatore molto vicino a Matteo Renzi e rimasto, a sorpresa, tra i dem, avverte Nicola Zingaretti ma soprattutto Giuseppe Conte. "Chi non crede nel Pd è bene che vada via", spiega al Corriere della Sera, motivando la sua mancata adesione a I