Aspirapolvere Roomba | quale comprare

Recensione Roomba 671 : l' Aspirapolvere intelligente e controllabile da smartphone : Roomba 671 è uno dei prodotti di punta dell'azienda statunitense iRobot Corporation. Il robot-aspirapolvere è in grado di pulire accuratamente e autonomamente lo spazio che lo circonda. Roomba 671 rivoluziona il mondo delle faccende domestiche grazie al sistema di pulizia a tre fasi di cui è dotato, il quale permette al robot di aspirare lo sporco su ogni tipo di superficie. Per pulire i pavimenti sarà semplicemente necessario premere il tasto ...

Recensione Roomba i7+ : 7 caratteristiche del robot Aspirapolvere : L'aspirapolvere Roomba i7+ è indubbiamente uno dei robot più efficienti in circolazione. Tra le caratteristiche di questo prodotto spicca indubbiamente il sistema di svuotamento. Roomba i7+ è in grado si svuotarsi automaticamente, il robot dunque lavora in autonomia e non necessita della presenza del proprietario. Da ricordare che l'aspirapolvere può essere programmato attraverso l'app irobot HOME, che consente di 'manovrare' il robot anche dal ...