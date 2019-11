Ultime Notizie Roma del 02-11-2019 ore 07 | 10

Fonte : romadailynews

(Di sabato 2 novembre 2019)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio nella nuova bozza della manovra di bilancio confermata la Plastik Tex che potrebbe costare €100 l’anno a famiglia il governo frena invece sulle auto aziendali restano al 30% le tasse su quelle elettriche ed ibride la nuova IMU fusione di Imu e tasi sarà del Lotto e 6 per 1000 sindaci potranno Turla o a girarla Intanto è ancora polemica con le posizioni critiche Renzi annuncia battaglia in Parlamento su plastiche auto aziendali dal Movimento 5 Stelle sottolineano c’è ancora da fare ma per Di Maio la manovra è migliorata grazie al Movimento 5 stelle a settimo giorno senza porto la nave Alan kurdi Sea Eye con a bordo28 migranti annunciato di essere entrata in acque territoriali italiane ieri per cercare riparo dal vento e dalle onde evacuata per ragioni ...

