Sebastian Vettel F1 | GP Usa 2019 | “Una qualifica entusiasmante | pole mancata per dettagli”

F1 - GP Usa 2019 : risultato e classifica FP3. Max Verstappe precede Sebastian Vettel. Problemi per Charles Leclerc : Si è appena conclusa la FP3 del GP degli USA, valida per il Mondiale di F1: l’olandese della Red Bull Max Verstappen chiude davanti a tutti in 1:33.305, andando a precedere di 218 millesimi il tedesco della Ferrari Sebastian Vettel. Terza piazza per il pilota della McLaren Lando Norris, staccato di 0.513. risultato E classifica FP3 GP USA 2019 DI F1 1) Max Verstappen (Red Bull) 1:33.305 2) Sebastian Vettel (Ferrari) +0.218 3) Lando Norris ...

VIDEO Sebastian Vettel F1 - GP Usa 2019 : “Dobbiamo migliorare per essere più competitivi domani” : Si sono disputate le prime due sessioni di prove libere nel venerdì del GP degli USA 2019, tappa del Mondiale di F1: nella seconda sessione Sebastian Vettel ha chiuso al quarto posto, dopo il secondo della prima. Così il tedesco della Ferrari ai microfoni Sky: “Dobbiamo migliorare per essere più competitivi domani“. VIDEOINTERVISTA Sebastian Vettel PROVE LIBERE DEL GP USA F1 2019 Clicca qui per mettere “Mi piace” ...

VIDEO Sebastian Vettel : “Nuove regole in F1? Avrei voluto un motore più sensato per le vetture da strada” : La giornata di ieri ha sancito una pagina storica della Formula Uno. Sono stati presentati, infatti, i nuovi regolamenti in vista della stagione 2021, che annunciano una vera e propria rivoluzione. Il parere dei piloti è sembrato subito positivo, come ha confermato anche Sebastian Vettel. Il pilota della Ferrari ha voluto dare il suo punto di vista, puntando l’attenzione sul motore che, a suo parere, poteva subire maggiori modifiche. ...

F1 - Charles Leclerc e Sebastian Vettel : lotta per la supremazia in Ferrari. Separati da 6 punti - in palio il terzo posto mondiale : Lewis Hamilton si appresta a laurerarsi Campione del Mondo per la sesta volta in carriera, il britannico deve conquistare quattro punti nel GP degli USA che andrà in scena nel weekend oppure deve sperare che Valtteri Bottas non vinca la gara. La tavola è apparecchiata per l’apoteosi del pilota della Mercedes che chiuderà la stagione davanti al compagno di squadra mentre in Ferrari si sta pensando al terzo posto nella classifica piloti. Il ...

F1 - Sebastian Vettel attacca gli specchietti : “In Messico non ho visto Hamilton - è finito nel punto cieco : in partenza si rischia” : Sebastian Vettel si è dovuto accontentare del secondo posto nel GP del Messico 2019, tappa del Mondiale F1 che è andata in scena domenica scorsa sul circuito intitolato ai fratelli Rodriguez. Il tedesco ha disputato una buona corsa ed è riuscito a salire sul podio dopo essere scattato dalla seconda posizione ma non è riuscito a contrastare Lewis Hamilton che, grazie a una strategia migliore, è riuscito a vincere con la sua Mercedes. Il tedesco ...

Sebastian Vettel F1 - GP Messico 2019 : “Il Circus è qualcosa di grande e poi torni a casa con questi trofei di m….” : Sebastian Vettel non è stato incisivo solo in pista ma anche a motori spenti nella domenica dedicata al GP del Messico, sede del 18° round del Mondiale 2019 di F1. Il tedesco della Ferrari, giunto secondo, è stato tra i protagonisti della corsa messicana, premiante il cinque volte iridato Lewis Hamilton, prossimo ad aggiornare la statistica dei campionati vinti. Tuttavia, Seb ha dato conferme sul suo ritrovato smalto e il passo gara messo in ...

VIDEO Sebastian Vettel F1 - GP Messico 2019 : “Peccato per la bandiera gialla - in gara Mercedes sarà molto forte” : Qualifica assolutamente positiva per la Ferrari in Messico, con Charles Leclerc che approfitta della retrocessione di 3 posizioni in griglia di Max Verstappen per aggiudicarsi la pole position del Gran Premio del Messico 2019 davanti al compagno di squadra Sebastian Vettel per una prima fila tutta Rossa. Il tedesco è stato sfortunato nell’episodio della doppia bandiera gialla sventolata all’ultima curva per l’incidente di ...

Sebastian Vettel F1 - GP Messico 2019 : “Ho commesso un errore - volevo essere più avanti. Fiducioso per la gara” : Sebastian Vettel ha conquistato il terzo posto nelle qualifiche del GP del Messico 2019, tappa del Mondiale F1 che va in scena nella Capitale sul circuito intitolato ai fratelli Hernandez. Il tedesco si è dovuto accontentare della seconda fila alle spalle di Max Verstappen e Charles Leclerc ma il pilota della Ferrari ha tutte le carte in regola per lottare per la vittoria nella gara di domani. Il quattro volte Campione del Mondo ha analizzato la ...

VIDEO Sebastian Vettel - problemi al sedile nella FP3 del GP del Messico : i meccanici Ferrari al lavoro : Sebastian Vettel ha riscontrato dei problemi al sedile della sua Ferrari durante le prove libere 3 del GP del Messico 2019, tappa del Mondiale F1. Il tedesco ha effettuato un paio di giri su asfalto bagnato all’inizio della sessione ed è poi tornato ai box, i meccanici della Rossa ha lavorato a lungo sulla sua monoposto e poi il teutonico è potuto tornare in pista una volta che si è asciugata chiudendo col secondo tempo ad appena 27 ...

VIDEO Sebastian Vettel - i meccanici della Ferrari lavorano sulla monoposto nella FP3 del GP del Messico : Sebastian Vettel ha firmato il secondo tempo nelle prove libere 3 del GP del Messico 2019, il tedesco si è fermato ad appena 27 millesimi dal compagno di squadra Charles Leclerc ed è pronto per la battaglia in qualifica. I primi 45 minuti della sessione sono praticamente stati annullati dall’asfalto bagnato che ha impedito ai piloti di girare, nel frattempo i meccanici della Ferrari hanno lavorato a lungo sulla monoposto di Vettel per ...

VIDEO Sebastian Vettel F1 - GP Messico 2019 : “Ho fatto il mio - sul passo gara c’è costanza di rendimento” : “Penso di aver fatto il mio oggi, sul passo gara, mi son concentrato su un lavoro con le gomme medie, che sembrano reggere bene fino alla fine rispetto alle morbide“. Sono queste, in estrema sintesi, le parole di Sebastian Vettel al termine del primo giorno di prove del GP del Messico, tappa del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Città del Messico il tedesco della Ferrai ha terminato in testa la seconda sessione, mettendo in ...