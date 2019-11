Renato Zero sbotta durante il concerto | Basta | posate i cellulari

Renato Zero choc al concerto : "Ho messo uno s?tent al cuore - dura liberarvi di me" - : Novella Toloni Renato Zero è tornato in tour e ha scelto Roma per aprire le danze del suo "Zero il folle in Tour". Dal palco il cantautore ha lasciato tutti a bocca aperta, confessando di aver subito un'operazione al cuore Renato Zero è tornato a esibirsi live davanti al suo pubblico. Al Palazzo dello Sport di Roma ha preso il via, il 1° novembre, lo "Zero il folle in Tour" con migliaia di fan pronti ad applaudirlo e sostenerlo. ...

Al via da Roma i concerti di Renato Zero : Zero Il Folle In Tour è il “pazzo” show nei palasport : A Roma i primi concerti di Renato Zero per Zero Il Folle In Tour, la Tournée a supporto del nuovo disco di inediti. Oltre 50 anni di carriera, più di 500 canzoni e 45 milioni di dischi venduti: Renato Zero continua a stupire e a rinnovarsi e si conferma l’artista italiano più rivoluzionario di sempre. Il suo nuovo album è Zero Il Folle, dal 4 ottobre disponibile nei negozi e in digitale. “Folle è chi sogna, chi è libero, chi provoca, chi ...

“Ora ve lo dico”. Loredana Bertè e quella storia mai saputa. È Renato Zero a raccontare tutto : Capelli nerissimi e occhio sempre vispo, ospite de la prima punta di ‘A raccontare comincia tu’, il programma di Raffaella Carrà, Renato Zero ha ripercorso la sua carriera artistica, raccontando anche degli episodi autobiografici che hanno visto come protagonisti alcuni grandi della musica italiana tra cui Loredana Bertè. L’intervista è iniziata con Raffaella Carrà si è soffermata spesso sul personaggio che Zero si è costruito nel corso degli ...

Renato Zero - il furto dei cachet in America : “Trauma - stop con l’estero” : Renato Zero a ruota libera: quel rammarico per non aver portato la sua musica fuori dall’Italia. Il furto dei cachet in America: “Rimasi così traumatizzato che non volli più saperne di volare all’estero” Renato Zero non si ferma. Dopo quarant’anni di inimitabile carriera, il cantautore romano è tornato con un nuovo album, uscito lo scorso […] L'articolo Renato Zero, il furto dei cachet in America: ...