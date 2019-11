Fonte : quotidianodiragusa

(Di venerdì 1 novembre 2019) AUSTIN (USA) - Maxtorna sulla decisione dei commissari di gara di togliergli la pole position nel GP del Messico di domenica scorsa

quotidianodirg : Verstappen risponde a Hamilton e Vettel sono in F.1 per vincere - infoitsport : GP USA, Verstappen risponde Lewis e Seb e attacca - Notiziedi_it : VERSTAPPEN RISPONDE A HAMILTON E VETTEL “SONO IN F.1 PER VINCERE” -