Tassa su auto aziendali in Manovra 2020 Dal 30% al 60% | bufera Governo | ma Conte

Tassa su auto aziendali in manovra vale 500 milioni - ma è già partita la corsa a rivederla : vale 513 milioni la stretta sulle auto aziendali che il governo vuole inserire in manovra. La norma, contenuta nella bozza, interviene sulle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, che oggi concorrono alla formazione del reddito per il 30% del loro valore e che invece, a partire dal prossimo anno saranno Tassate per l’intero valore. Lo sconto rimarrà per i veicoli in uso ad “agenti e rappresentanti di commercio”. ...

Auto aziendali - Triplica limporto soggetto a Tassazione : Stangata sulle Auto aziendali assegnate in uso promiscuo (cioè sia per lavoro sia per il tempo libero) ai dipendenti delle imprese italiane. Nella bozza del disegno di legge di bilancio per il 2020 viene Triplicato, di fatto, limporto che concorre al reddito imponibile. La novità, ammesso che sia approvata dal Parlamento, sarebbe una mazzata, sia per i dipendenti sia per il settore, in particolare per il noleggio a lungo termine. Se la misura ...

Lorenzo Fioramonti - il ministro M5s vuole la "Tassa sul caviale" e la lattuga nei distributori automatici : Ancora lui, ancora Lorenzo Fioramonti, il ministro dell'Istruzione ormai "nuovo" Danilo Toninelli. Un grillino che inanella gaffe dopo gaffe, oltre a proporre teorie bislacche. E così, dopo la tassa sulle merendine, ecco quella che è stata subito ribattezzata "tassa sul caviale". Già, perché Fioramo

Bollo auto - Tassa “abbuonata” a chi tra 2000 e 2010 non ha pagato fino a 1000 euro : Le cartelle esattoriali per bolli auto non pagati tra 2000 e 2010, fino a un importo massimo di 1.000 euro, saranno stralciate proprio come gli altri debiti con l’erario inferiori a quella cifra. A confermarlo è stata la Commissione tributaria regionale Marche con la sentenza n. 692 del 16 settembre, facendo chiarezza sull’applicabilità anche alla tassa automobilistica del decreto fiscale varato l’anno scorso dal governo ...

Tassa automobilistica - Confermato il condono del bollo : Cala il sipario sulla presunta illegittimità del condono sulla Tassa automobilistica. Dopo la recente sentenza con cui la commissione tributaria delle Marche ha dato ragione a un contribuente sulla richiesta dellamministrazione regionale di pagamento di un bollo del 2001, è Confermato che anche la Tassa più odiata dagli italiani rientra nella cosiddetta pace fiscale, il provvedimento con cui il precedente governo Conte aveva stabilito il condono ...