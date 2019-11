Salvini apre campagna in Emilia a 3 mesi da voto

Salvini apre le porte della Lega agli elettori del M5s : "Questa manovra economica, fra tassa sulle bibite, tassa sulla plastica che diventa sui consumatori, tassa tassa tassa, non avevate detto che andavate al governo per tagliare le tasse? L'unica vostra ossessione sono la Lega e Salvini. Zingaretti, Conte e Di Maio mi insultano, noi rispondiamo con il sorriso vi lasciamo gli insulti: mi fanno l'effetto che fanno i simpatici moscerini alle vacche". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, ...

?Ergastolo - Consulta apre a permessi premio per mafiosi e terroristi. Ira di Salvini : La mancata collaborazione con la giustizia non impedisce i permessi premio purché ci siano elementi che escludono collegamenti con la criminalità organizzata. Lo ha stabilito la Corte...

Leopolda - Renzi : «Salvini come Don Abbondio». Poi apre ai delusi di Fi - ma Carfagna lo gela : «Fare con il Pd come Macron con i socialisti» francesi, che li ha prosciugati di voti fin quasi a farli sparire: Matteo Renzi chiude la decima Leopolda con quella che dal suo ex partito...

Salvini apre la manifestazione a San Giovanni : "Non è la piazza di Matteo - Silvio o Giorgia ma di tutti" : “Questa non è la piazza di Matteo, Giorgia e Silvio, ma di tutti voi”. A sorpresa è stato il primo a salire sul palco Matteo Salvini. Il leader della Lega ha salutato i manifestanti di piazza San Giovanni. La celebre piazza romana oggi è teatro dell’iniziativa del centro destra, “Orgoglio italiano”. Sotto al palco radunate molte persone. In alto sventolano palloncini e bandiere. Tra i tanti ...

Centrodestra unito in piazza a Roma - Salvini apre a sorpresa : “Questa non è la piazza di Silvio - Giorgia e Matteo - ma di tutti” : Berlusconi, Meloni, Salvini. Sarà questo l’ordine degli interventi dei leader dal palco della manifestazione del Centrodestra a piazza San Giovanni a Roma. Alle 15, però, il segretario del Carroccio ha preso la parola a sorpresa per aprire l’appuntamento, salutando la piazza di San Giovanni “bellissima”: “Questa non è la piazza di Matteo, Giorgia, Silvio, ma di tutti voi“. ‘Orgoglio italiano’ il ...

Salvini riapre all’alleanza di centrodestra : Raggiunta una prima intesa sulla redistribuzione dei migranti. Al vertice dei ministri dell’Interno tenutosi ieri a Malta è stata redatta una bozza di accordo siglata da Italia, Francia, Germania, Malta, Finlandia e Commissione Ue. La bozza sarà presentata il 7 ottobre in Lussemburgo al Consiglio af

Ocean Viking sbarca domani a Messina - Salvini : “Governo del tradimento apre le porte a un’altra ong” : La nave delle ong Ocean Viking, con 182 persone a bordo, sbarcherà a Messina. A causa del maltempo, che rallenta la navigazione, il natante potrebbe arrivare al porto siciliano non prima dio domani mattina. Salvini attacca: "Il governo del tradimento apre le porte a un'altra Ong. Gli italiani non lo dimenticheranno".Continua a leggere

Salvini apre busta in diretta Facebook /Video : Roma, 21 set. (AdnKronos) – Il leader della Lega Matteo Salvini apre la busta ricevuta oggi. E lo fa in diretta Facebook, postando poi il Video sulla sua pagina ufficiale. La Procura di Catania, rende noto nel filmato, ha chiesto , indagato per sequestro di persona per la vicenda della nave Gregoretti della Guardia costiera. “La Procura – sottolinea – ha detto che ho ragione”. “Se il tribunale dei ...

Conte : "Salvini isolato in Ue - anche da Orban"E apre su tassare bibite - merendine e aerei : Il capo del governo spiega che il suo ex vice oggi è più a destra dei paesi di Visegrad. Su Renzi: "Avrei voluto discutere anche con il suo gruppo prima di formare il governo. Non sarà il demolition man del governo".

Regionali - Di Maio apre al Pd : «In Umbria i politici facciano passo indietro». Salvini : «È disperato» : Fare «un passo indietro per lasciare spazio a una giunta civica». È la proposta di Luigi Di Maio per le Regionali in Umbria. «Per rigenerare il patto di...

Bruno Vespa : "Elezioni - soldi - immigrati. Salvini a Pontida apre una lunga guerra per riconquistare il potere" : Venticinque anni dopo Umberto Bossi, a Pontida, che "ha sempre segnato la storia del centrodestra", Matteo Salvini apre "una lunga guerra di posizione per riconquistare il potere volontariamente ceduto a Pd e Cinque Stelle". Bruno Vespa nel suo editoriale su Il Giorno scrive che "una guerra di posiz

Elezioni Umbria - Zingaretti apre all'alleanza con M5S. Salvini : vinceremo noi : Matteo Salvini va all'attacco dell'alleanza Pd-M5S che potrebbe concretizzarsi anche nell'imminente tornata regionale in Umbria. «L'alleanza Pd-M5s per le regionali? La...