Messina | suora incinta appena tornata dall' Africa | la Curia non commenta

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 1 novembre 2019) In Sicilia, e nella provincia di, ormai non si parla d'altro, se non del caso di una giovaneche negli scorsi giorni è stata accompagnatae sorelle presso l'ospedale Sant'Agata di Militello. Fin qui nulla di strano, infatti la donna accusava un forte mal di pancia. Ma quando i sanitari del nosocomio siciliano hanno effettuato tutti gli esami del caso, si sono accorti che la signora erae le hanno comunicato la notizia. La religiosa è rimasta visibilmente attonita, così come le sue sorelle. Secondo quanto riportano i media nazionali, pare che la religiosa fosseda poco da un viaggio in, precisamente in un paesino dei Nebrodi, dove aveva risieduto in un monastero. Le generalità della donna non sono state diffuse per ovvi motivi di privacy, ma anche per la delicatezza della situazione: si sa soltanto che la stessa proviene dal continente ...

Lucianotty : Messina, suora va in ospedale per dolori alla pancia e scopre di essere incinta - s_tamburini : Per dire... Suora accusa forti dolori all’addome: in ospedale scopre di essere incinta - scerasale : Massima attenzione a Messina in convento una suora incinta spermatozoi che volano statv accort vi giuro notizia data alla tv -