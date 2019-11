Mario Draghi | è meglio che l’ex banchiere non scenda in politica O rischia l’effetto

Draghi lascia la Bce : ecco la vera eredità di Super Mario (fallimenti compresi) : Per molti Mario Draghi lascia la Bce come l'uomo che ha salvato l'euro dalla Grande Recessione. Per altri, però, soprattutto per i Paesi del Nord Europa, il governatore uscente della Bce si è spinto oltre il suo ruolo. Oggi Super Mario conclude il suo mandato di 8 anni a Francoforte, un'era in cui i tassi negativi e le politiche monetarie espansive sono stati protagonisti. Ma vediamone le cause, i meriti, le problematiche e soprattutto, ...

Giancarlo Giorgetti - la Lega si apre all'Ue? Quelle parole sospette su Mario Draghi : Le dure accuse all'Europa sembrano acqua passata. Ora Matteo Salvini fa l'occhiolino alla Cdu. Merito, in parte, anche di quella unione di centrodestra con Silvio Berlusconi, che gli potrà assicurare contati privilegiati con il Ppe. A testimoniare il cambio di rotta sono gli stessi leghisti: "Noi or

L’eredità di Mario Draghi : Nel 2016 le parole del presidente della Bce allontanarono la crisi dell’euro. Oggi l’azione della banca è considerata ingombrante in un quadro europeo che spicca per la mancanza di una politica economica unitaria. Leggi

Draghi : «Lascio la Bce in buone mani». Mattarella : «Caro Mario desidero dirti grazie» : Lasciare la Bce è più facile, sapendo che «è in buone mani». Lo ha detto il presidente della Bce Mario Draghi in occasione della cerimonia per la fine del suo mandato...

Il sobrio addio di Mario Draghi : “La lascio in buone mani”. Lagarde : è un’eredità che esorta all’eccellenza : Le finestre dell'Eurotower non lasciano entrare molta luce nel nebbioso pomeriggio in cui Mario Draghi da' il suo addio formale agli uffici dai quali ha diretto per 8 anni la politica monetaria europea. Grigio e freddo il tempo fuori, sobrio il tono della cerimonia nel salone dentro al grattacielo dell'Ostend. Centinaia di composti colleghi ed ex colleghi hanno salutato l'ultimo discorso del presidente con una breve standing ovation che si e' ...

Bce - Lagarde saluta Mario Draghi e cita la canzone “Anthem” di Leonard Cohen : “Visto che entrambi amiamo la musica…” : “Caro Mario, hai giocato un ruolo centrale nel ritorno alla stabilità” nel momento più difficile della crisi “hai capito – fra i pochi a quel tempo – il potere della destabilizzazione legato rischi che si autoalimentavano”. Lo ha detto Christine Lagarde nel discorso letto in occasione della cerimonia di congedo di Mario Draghi dalla presidenza della Bce. La Lagarde ha elogiato – fra le qualità di Draghi ...

Bce - l’omaggio a Mario Draghi. La Merkel : «Contributo cruciale alla stabilità» : È Angela Mekel la prima a prendere parola nella cerimonia di commiato a Mario Draghi dall’incarico di governatore della

Bce : l’omaggio a Mario Draghi con Mattarella Merkel e Macron : Omaggio a Mario Draghi, che il 1° novembre lascia il timone della Banca centrale europea a Christine Lagarde. Alla

Ferruccio De Bortoli a Mezz'ora in più : "Chi non ama Mario Draghi" - la profezia sul suo futuro politico : Sempre Mario Draghi al centro dell'attenzione. È l'ex governatore della Bce il tema della puntata di Mezz'ora in più, il programma condotto da Lucia Annunziata la domenica pomeriggio su Rai 3. Di lui ne parlano Romano Prodi e Ferruccio De Bortoli, entrambi ospiti. Strada spianata verso il Quirinale

Mario Draghi premier? La confessione di Giancarlo Giorgetti : "Non ci pensa neppure - perché lo ho detto" : Un premier in bilico. E non solo per le notizie che arrivano dalla Russia. Il punto è che Giuseppe Conte, nel suo stesso governo, ha molti che gli remano contro. Si pensi per esempio a Matteo Renzi. Ma anche Luigi Di Maio, o quanto meno ampie fette del M5s. L'ipotesi di sostituirlo appena possibile,

Augusto Minzolini a L'aria che tira : "Mario Draghi premier? Ecco che cosa c'è davvero dietro alla voce" : La voce, adesso, gira con insistenza. Rilanciata da un retroscena su La Stampa e rilanciata dallo stesso Augusto Minzolini, in un altro retroscena a sua firma su Il Giornale. Quale voce? Mario Draghi premier di un governo tecnico, magari già a primavera, quando la maggioranza giallorossa potrebbe co

Per Giancarlo Giorgetti Mario Draghi potrebbe prendere il posto di Conte : “È verosimile” : Secondo il vicesegretario della Lega Giancarlo Giorgetti Mario Draghi potrebbe subentrare alla presidenza del Consiglio al posto di Giuseppe Conte: "Verosimile per chi gira gli ambienti politici romani. Così come è stato messo Conte è possibile mettere Draghi: con una manovra di palazzo".Continua a leggere

Giancarlo Giorgetti - la previsione : "Governo tecnico e Mario Draghi premier. A febbraio..." : Con le ombre del Russiagate che si allungano sempre più scure su Giuseppe Conte, in molti danno sempre maggior credito all'ipotesi che il premier, presto, possa cambiare. Senza però passare dal voto: difficilissimo farlo ora, quasi impossibile, sia per il veto di Sergio Mattarella sia per la riforma

